Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Salçaya muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!

SALÇANIN KÜFLENMEMESİ İÇİN DİKKAT!

-Salça, domates veya biber gibi sebzelerin suyunun kaynatılmasıyla elde edilen bir sos çeşididir. Salça, yemeklere renk ve lezzet katmak için sıkça kullanılır. Ancak salça, uygun şekilde saklanmazsa küflenme riski taşır. Küflenmiş salça, sağlığa zararlı olabilir ve yemeklerin tadını bozabilir. Peki salça neden küflenir ve nasıl önlenir?

-Salçanın küflenmesinin en önemli nedeni, hava ile temas etmesidir. Hava, küf oluşumuna sebep olan mikroorganizmaları içerir. Salçayı açtıktan sonra kapağını sıkıca kapatmak ve buzdolabında saklamak, hava ile temasını azaltarak küflenmeyi geciktirebilir. Ayrıca salçanın üzerine bir miktar sıvı yağ dökmek de hava ile temasını engelleyerek koruyucu bir katman oluşturabilir.