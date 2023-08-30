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Haberler Galeri Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Salçaya muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!

Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Salçaya muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!

Domates ve biber hasadının başlamasıyla birlikte ev hanımları kışın tüketmek üzere kavanozları hazırlamaya koyuldular. Özellikle ev yapımı salça için gereken her adım titizlikle tamamlandı. Bu noktada, Canan Karatay'ın salça tarifi, tercih edilen en popüler tarifler arasında yer alırken kış aylarında sofralara lezzet ve sağlık katma amacını taşıyan pek çok kişi için de ideal bir seçenek oldu. İşte tek kaşığıyla şifa bulacağınız detay...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 07:53
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Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, kışa hazırlık kapsamında ev hanımlarına özel salça tarifini paylaştı. Hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte ev hanımları, Canan Karatay'ın pürüzsüz ve kabarmayan salça tarifini birer birer denemeye başladı. Bu tarifteki püf noktalar, Canan Karatay tarafından açıklanan önemli detaylarla donatılmış durumda.

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Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!

Canan Karatay'ın salça tarifine yer verildi. Karatay'ın muhakkak içerisine koyun dediği ürün ise 1 kaşık zeytinyağı.

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Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!

CANAN KARATAY'IN SALÇA TARİFİ

MALZEMELER

*Domates,

*Kaya Tuzu,

*Cam Kavanoz

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Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!

YAPILIŞI

-Domatesleri yıkayıp, sirkeli suyun içerisinde bekletin. Domatesleri robottan geçirip, güzelce çelik tencerede kaynatın.

-20 dakika o kadar pişirdikten sonra tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin.

-Bir taşım daha kaynattıktan sonra temiz kavanozlara doldurup, kapağını sıkıca kapatın. Ters çevirip üzerini örtün.

-Bir gece beklettikten sonra yemeklerde kullanabilirsiniz.

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Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!

SALÇANIN KÜFLENMEMESİ İÇİN DİKKAT!

-Salça, domates veya biber gibi sebzelerin suyunun kaynatılmasıyla elde edilen bir sos çeşididir. Salça, yemeklere renk ve lezzet katmak için sıkça kullanılır. Ancak salça, uygun şekilde saklanmazsa küflenme riski taşır. Küflenmiş salça, sağlığa zararlı olabilir ve yemeklerin tadını bozabilir. Peki salça neden küflenir ve nasıl önlenir?

-Salçanın küflenmesinin en önemli nedeni, hava ile temas etmesidir. Hava, küf oluşumuna sebep olan mikroorganizmaları içerir. Salçayı açtıktan sonra kapağını sıkıca kapatmak ve buzdolabında saklamak, hava ile temasını azaltarak küflenmeyi geciktirebilir. Ayrıca salçanın üzerine bir miktar sıvı yağ dökmek de hava ile temasını engelleyerek koruyucu bir katman oluşturabilir.