30 Ağustos 2023, Çarşamba
Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Salçaya muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!
Domates ve biber hasadının başlamasıyla birlikte ev hanımları kışın tüketmek üzere kavanozları hazırlamaya koyuldular. Özellikle ev yapımı salça için gereken her adım titizlikle tamamlandı. Bu noktada, Canan Karatay'ın salça tarifi, tercih edilen en popüler tarifler arasında yer alırken kış aylarında sofralara lezzet ve sağlık katma amacını taşıyan pek çok kişi için de ideal bir seçenek oldu. İşte tek kaşığıyla şifa bulacağınız detay...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 07:53
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