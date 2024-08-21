21 Ağustos 2024, Çarşamba
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos'ta özel ve devlet daireleri çalışacak mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyetin kuruluşunda büyük bir öneme sahip olan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl olduğu gibi 2024'te de coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil olup olmadığı merak edilen bu özel günde, kamu kurumları ve bankalar gibi birçok yer kapalı olacak. Peki, 30 Ağustos 2024'te hangi gün ve kaç gün resmi tatil ilan edilecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:36