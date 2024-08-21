30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos'ta özel ve devlet daireleri çalışacak mı?

30 Ağustos Resmi Tatil mi?

30 Ağustos, Türkiye'de Zafer Bayramı olarak kutlanan ve resmi tatil ilan edilen özel bir gündür. 1922'de Atatürk'ün başkomutanlığında gerçekleşen ve Büyük Taarruz olarak bilinen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandığı bu gün, ülke topraklarının düşman işgalinden kurtarılmasını simgeler.

Zafer Bayramı, başkent Ankara başta olmak üzere yurdun dört bir yanında törenler ve etkinliklerle coşkuyla kutlanmaktadır. Bu önemli gün, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.