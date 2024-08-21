Müzisyen Çınar Ersanlı elleri ve ayakları bağlı evinde ölü bulundu! Şüpheliler en yakını çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ersanlı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.