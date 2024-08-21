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Müzisyen Çınar Ersanlı elleri ve ayakları bağlı evinde ölü bulundu! Şüpheliler en yakını çıktı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 40 yaşındaki müzisyen Çınar Ersanlı, kısa bir süre önce eşinden ayrılıp yalnız yaşamaya başladı. Ersanlı, evinde elleri ve ayakları bağlı cansız bir şekilde bulundu. Komşusunun "2 şüpheli gördük" sözleri üzerine polis ekipleri inceleme başlatırken, iki arkadaşı gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:39
Müzisyen Çınar Ersanlı elleri ve ayakları bağlı evinde ölü bulundu! Şüpheliler en yakını çıktı

Kan donduran olay İstanbul Kadıköy2de yaşandı. 18 Ağustos pazar günü saat 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak'ta bulunan 15 katlı binanın 2'inci katında olay meydana geldi.

Müzisyen Çınar Ersanlı elleri ve ayakları bağlı evinde ölü bulundu! Şüpheliler en yakını çıktı

İddiaya göre; makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı (40)'dan 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı.

Müzisyen Çınar Ersanlı elleri ve ayakları bağlı evinde ölü bulundu! Şüpheliler en yakını çıktı

ELLERİ, AYAKLARI VE AĞZI BAĞLI HALDE BULUNDU

Sabah'ta yer alan habere göre Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları Ersanlı'nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü.

Müzisyen Çınar Ersanlı elleri ve ayakları bağlı evinde ölü bulundu! Şüpheliler en yakını çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ersanlı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Müzisyen Çınar Ersanlı elleri ve ayakları bağlı evinde ölü bulundu! Şüpheliler en yakını çıktı

KOMŞUSUNDAN ŞOK İDDİA: 2 ŞÜPHELİ GÖRDÜK

Olayı anlatan mahalle sakini, "Cumartesi gece mi? Akşam mı? Bilmiyorum. 2 şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar.