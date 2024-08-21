21 Ağustos 2024, Çarşamba
Müzisyen Çınar Ersanlı elleri ve ayakları bağlı evinde ölü bulundu! Şüpheliler en yakını çıktı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 40 yaşındaki müzisyen Çınar Ersanlı, kısa bir süre önce eşinden ayrılıp yalnız yaşamaya başladı. Ersanlı, evinde elleri ve ayakları bağlı cansız bir şekilde bulundu. Komşusunun "2 şüpheli gördük" sözleri üzerine polis ekipleri inceleme başlatırken, iki arkadaşı gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:39