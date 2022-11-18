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Zihinlerinizi zorlamaya hazır mısınız? Fotoğraftaki gizli kediyi kaç saniye buldunuz?  Beyin yakıcı optik illüzyon testi

Keyif verici oldukları kadar beyin yakan yanları da olan optik illüzyonlar çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Zeka seviyesi yüksek insanlar optik illüzyon testlerini şıp diye buluyor. Resimde yan yana dizilen köpeklerin arasında gizlenmiş bir kedi var. Fakat kediyi görebilmek için sandığınız kadar kolay değil. İçlerinde gizlenen bu kediyi bulmak kolay olmayabilir. Ancak dikkatlice bakarsanız kediyi bulmanız mümkün. Bakalım beyin bu optik illüzyon testinde gizlenen kediyi 5 saniyede bulabilecek misiniz? Sizler için yapınca çıkmak mümkün olmayan optik illüzyon testlerini sıraladık.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 19:14
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Zihinlerinizi zorlamaya hazır mısınız? Fotoğraftaki gizli kediyi kaç saniye buldunuz?  Beyin yakıcı optik illüzyon testi

Sosyal medyada sürekli karşımıza gelen optik illüzyon testleri ve görselleri neredeyse herkesin ilgisini çekiyor. Bilişsel davranışlarda ve hızlı düşünme yeteneklerini optik illüzyon testleri zihinleri çıldırtabiliyor. Resimdeki köpeklerin arkasında gizlenen biri daha var aslında. Dizilen köpeklerin arasından kediyi görebildiniz mi?

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Zihinlerinizi zorlamaya hazır mısınız? Fotoğraftaki gizli kediyi kaç saniye buldunuz?  Beyin yakıcı optik illüzyon testi

Tüm dikkatinizi fotoğrafa verin... Saklanan kediyi bulmak için sadece 5 saniyeniz var. Tabi 5 saniye içerisinde köpeklerin arasında saklanan kediyi bulmak kolay değil. Beyninizi birazcık yorarsanız gizlenen kediyi görebilirisiniz. 5 saniye içerisinde kediyi bulursanız görsel zekanızın ne kadar iyi olduğunu da öğrenmiş olduğunu kabul edebilirsiniz… Şimdi saniyenizi başlatın. Dikkatlice resme bakın. Kedi nerede?

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Zihinlerinizi zorlamaya hazır mısınız? Fotoğraftaki gizli kediyi kaç saniye buldunuz?  Beyin yakıcı optik illüzyon testi

GÖREBİLDİNİZ Mİ?

Hala göremediyseniz sizin için bir ipucumuz var. Biraz daha gözlerinizi sağa kaydırabilirseniz kediyi görebileceksiniz. Aradığımız kedi resimde kırmızı alanda yer alıyor.

Devam etmek ister misiniz? Kedi bu defa da hamsterlerin arasına saklanmış! Hadi!

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Zihinlerinizi zorlamaya hazır mısınız? Fotoğraftaki gizli kediyi kaç saniye buldunuz?  Beyin yakıcı optik illüzyon testi

Hamsterların arasına gizlenen kediyi 7 saniyede bulabilir misin?Saklanmış kediyi 7 saniyede bulabilir misin? Görüş keskinliğinizi ve kendiliğindenliğinizi test etmek için bu meydan okumaya katılın. Zamanlayıcınızı açtınız mı?

Harika bir zeka oyunu ile Cuma akşamınıza renk katıyoruz. Zeka Oyunları genellikle sonunda matematiksel bir denklem değil, yaratıcılık gerektiren bulmacalardır. Aynı zamanda, zeka oyunları beyin hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirir, zihinsel hızı artırır ve kısa süreli belleği geliştirmenin etkili bir yoludur. Yeterince kelime, şimdi harekete geçin ve resimli bulmacadaki kayıp kediyi bulun. Süre başladı!

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Zihinlerinizi zorlamaya hazır mısınız? Fotoğraftaki gizli kediyi kaç saniye buldunuz?  Beyin yakıcı optik illüzyon testi

KAYIP KEDİYİ GÖREBİLDİN Mİ?

Zeka Oyunları alışılmadık bir düşünme biçimi gerektirir, ancak bazen mükemmel bir nicel yaklaşımı da içerir. Yukarıdaki görüntünün aksine, kedinin adının eksik olduğunu bulmalısınız. Cevap hemen önünüzde olsa da, benzer tonlu bir arka plan üzerinde hamsterların aynı görünümü, görevi zahmetli hale getiriyor.

Adına sadık, bu zeka oyununun oldukça zor olduğunu biliyoruz. Fakat yine de iki kez denemeden cevabı aramayın.