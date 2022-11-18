18 Kasım 2022, Cuma
Zihinlerinizi zorlamaya hazır mısınız? Fotoğraftaki gizli kediyi kaç saniye buldunuz? Beyin yakıcı optik illüzyon testi
Keyif verici oldukları kadar beyin yakan yanları da olan optik illüzyonlar çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Zeka seviyesi yüksek insanlar optik illüzyon testlerini şıp diye buluyor. Resimde yan yana dizilen köpeklerin arasında gizlenmiş bir kedi var. Fakat kediyi görebilmek için sandığınız kadar kolay değil. İçlerinde gizlenen bu kediyi bulmak kolay olmayabilir. Ancak dikkatlice bakarsanız kediyi bulmanız mümkün. Bakalım beyin bu optik illüzyon testinde gizlenen kediyi 5 saniyede bulabilecek misiniz? Sizler için yapınca çıkmak mümkün olmayan optik illüzyon testlerini sıraladık.
Giriş Tarihi: 18.11.2022 19:14
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