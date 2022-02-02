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Haberler Galeri Resimli kandil mesajları: Kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajı görselleri...

Resimli kandil mesajları: Kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajı görselleri...

Kandil mesajları son saatlerin en fazla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandiline ulaştık. İslam aleminde rahmeti ve bereketi ifade eden, Üç Aylar'ın habericisi kabul edilen Regaip Kandili 3 Şubat tarihinde idrak edilecek. Kandil mesajı ve Hayırlı Kandiller tebrik sözleri ile ilgili araştırmalar da şimdiden başladı. Bu mübarek gecenin anlamı ve önemini hissettirmek için eşe, dosta, akrabaya da yazılı, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları gönderilecek. İşte, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajı görselleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2022 22:31
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Resimli kandil mesajları: Kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajı görselleri...

Resimli kandil mesajları: Kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajı görselleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, 3 Şubat tarihinde idrak edilecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek Regaib Kandili'nde vatandaşlar birbirlerine mesaj atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Kandil için sevdiklerini mesaj atarak mutlu etmek isteyenler en güzel görselleri haberimizde bulabilir. İşte, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajı görselleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resimli kandil mesajları: Kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajı görselleri...

Allah'ım! Bizleri Regaip'le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.

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Resimli kandil mesajları: Kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajı görselleri...

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

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Resimli kandil mesajları: Kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajı görselleri...

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...

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Resimli kandil mesajları: Kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajı görselleri...

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle... Kandiliniz mübarek olsun.