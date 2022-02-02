Resimli kandil mesajları: Kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajı görselleri...

Kandil mesajları son saatlerin en fazla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandiline ulaştık. İslam aleminde rahmeti ve bereketi ifade eden, Üç Aylar'ın habericisi kabul edilen Regaip Kandili 3 Şubat tarihinde idrak edilecek. Kandil mesajı ve Hayırlı Kandiller tebrik sözleri ile ilgili araştırmalar da şimdiden başladı. Bu mübarek gecenin anlamı ve önemini hissettirmek için eşe, dosta, akrabaya da yazılı, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları gönderilecek. İşte, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajı görselleri...