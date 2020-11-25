Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 3 bin yıllık Strakonikeia Antik Kenti'nde heyecanlandıran olay! 10 mask bulundu 3 bin yıllık Strakonikeia Antik Kenti'nde heyecanlandıran olay! 10 mask bulundu Muğla'da 3 bin yıllık Strakonikeia Antik Kenti'nde heyecanlandıran bir olay daha yaşandı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bölgede 10 mask daha ortaya çıkarıldı. İşte bölgedeki son durum... Giriş Tarihi: 25.11.2020 07:06 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 07:08
Antik kent Stratonikeia'da kazılarını sürdüren Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet, 12 ay boyunca çalışmalarına devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'ndeki bu kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun sahne binasının bulunduğu alanda mitolojik masklara ulaşıldı.
Son iki yıl içinde gün yüzüne çıkarılan 33 maskın temizlik ve onarım işlemlerini tamamlayarak sergilenmesini sağlayan kazı ekibi, 10 maskın daha bulunmasıyla mask sayısını 43'e çıkardı.
Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık kentin, tarihin her döneminden izler taşıdığını söyledi.
Kentte antik dönemden bugüne pek çok yapıda çalışma yürüttüklerini belirten Söğüt, "İki yıldır aldığımız desteklerle antik tiyatroda çalışma yürütüyoruz. Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinde antik dönemden günümüze yapılarda arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz.