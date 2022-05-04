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3 kızını öldüren müezzin hakkında flaş gelişme! Eşine kuma teklif etmiş

Trabzon'da çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurup öldüren müezzin Emre Göktaş'ın hakkındaki ceza davası başlamadan, eşi Sibel Göktaş tek celsede boşandı. Nafaka talep etmeyen kadının boşanma dilekçesinde, tutuklu Göktaş'ın kendisine kuma girişiminde bulunup, "Sen erkek doğuramayacaksın. Ya da sakat kalacaksın. Genç bir kadınla evleneyim. Sana da ev işlerine de yardım eder; kardeş kardeş geçinirsiniz" dediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.05.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 10:16
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3 kızını öldüren müezzin hakkında flaş gelişme! Eşine kuma teklif etmiş

Olay, 31 Ağustos 2021'de Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin olan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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3 kızını öldüren müezzin hakkında flaş gelişme! Eşine kuma teklif etmiş

Çay bahçesine gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin başlarından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

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3 kızını öldüren müezzin hakkında flaş gelişme! Eşine kuma teklif etmiş

Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verilirken, olay yerinde suç aleti silahla gözaltına alınan baba Göktaş, 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

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3 kızını öldüren müezzin hakkında flaş gelişme! Eşine kuma teklif etmiş

CEZA DAVASI BAŞLAMADAN BOŞANDI

Mahkemedeki ifadesinde, kızlarının kendisine cephe aldığını öne sürerek, "Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum" diyen Emre Göktaş hakkında iddianame hazırlığı süreci sürerken, eşi Sibel Göktaş da avukatı Selim Burak Özdemir aracılığıyla boşanma davası açtı.

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3 kızını öldüren müezzin hakkında flaş gelişme! Eşine kuma teklif etmiş

Evliliğinde yaşadığı sorunları avukatı aracılığıyla dilekçeyle sunan Sibel Göktaş, bir an önce boşanabilmek için nafaka ve tazminat da talep etmedi. Of Aile Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesinde, evlilik birlikteliğinin temelinden sarsıldığına karar veren hâkim, çiftin boşanmasına hükmetti.