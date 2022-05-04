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Beslediği tavukların yumurtaları için kümese girince hayatının şokunu yaşadı! Bakın ne yumurtladı

Tokat'ta ilginç bir olay yaşandı. Beslediği tavukların yumurtalarını almak için kümese giden Şehnaz Şahin adlı vatandaş karşılaştığı şey karşısında neye uğradığını şaşırdı. Hemen oğlu Barış Şahin'e haber verdi. Oğlu ise "İlk kez böyle bir şey gördüm" dedi. Bakın tavuk ne yumurtladı…

Giriş Tarihi: 04.05.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 09:50
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Beslediği tavukların yumurtaları için kümese girince hayatının şokunu yaşadı! Bakın ne yumurtladı

Tokat'ın Almus ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

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Beslediği tavukların yumurtaları için kümese girince hayatının şokunu yaşadı! Bakın ne yumurtladı

Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan Şehnaz Şahin (50), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için kümese gittiğinde hayrete düştü.

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Beslediği tavukların yumurtaları için kümese girince hayatının şokunu yaşadı! Bakın ne yumurtladı

Topladığı yumurtalardan, birinin kuyruklu olduğunu fark eden Şehnaz Şahin, oğlu Barış Şahin'e haber verdi.

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Beslediği tavukların yumurtaları için kümese girince hayatının şokunu yaşadı! Bakın ne yumurtladı

KORUMA ALTINA ALDI

Kümese gelerek ilk defa kuyruklu yumurta gören ve çok şaşıran Şahin, yumurtayı saklamak için koruma altına aldı.

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Beslediği tavukların yumurtaları için kümese girince hayatının şokunu yaşadı! Bakın ne yumurtladı

"İNTERNETTEN ARAŞTIRDIM"

Gördüğü yumurta karşısında çok şaşkınlık yaşadığını söyleyen Barış Şahin, "Sabah annem yumurtaları toplarken fark ediyor. Onu da gelip bana haber verdi. Ben de internetten araştırdım. Kalsiyum fazlalığından olduğunu öğrendim. İlk kez böyle bir yumurta gördüğüm için çok şaşırdım." dedi.