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Beslediği tavukların yumurtaları için kümese girince hayatının şokunu yaşadı! Bakın ne yumurtladı
Tokat'ta ilginç bir olay yaşandı. Beslediği tavukların yumurtalarını almak için kümese giden Şehnaz Şahin adlı vatandaş karşılaştığı şey karşısında neye uğradığını şaşırdı. Hemen oğlu Barış Şahin'e haber verdi. Oğlu ise "İlk kez böyle bir şey gördüm" dedi. Bakın tavuk ne yumurtladı…
Giriş Tarihi: 04.05.2022 09:50Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 09:50