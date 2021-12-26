26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çocuğunun doğum gününde canına kıydı! Ordu'da 3 çocuk annesi intihar etti - SON DAKİKA

Çocuğunun doğum gününde canına kıydı! Ordu'da 3 çocuk annesi intihar etti - SON DAKİKA

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 çocuk annesi kadın evde kimsenin olmadığı sırada evinin banyosunda av tüfeğiyle canına kıydı. Genç kadının çocuklarından Ş.O.'nun bugün doğum günü olduğu ve 31 yaşına bastığı öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2021 19:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 19:40
  • 1
  • 6
3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı
3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerine 5 katlı binanın 3. katında oturan İlknur O. (48) evde kimsenin olmadığı sırada banyoda yanına aldığı çift kırma olarak tabir edilen av tüfeğiyle canına kıydı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı
3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı

Eve gelen aile yakınları kadının banyoda cansız bedeniyle karşılaştı.

ÇOCUĞUNUN DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜ

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonrası kadının av tüfeğiyle intihar ettiği öğrenildi.

Öte yandan genç kadının çocuklarından Ş.O.'nun bugün doğum günü olduğu ve 31 yaşına bastığı öğrenildi.

HABERİN VİDEOSU


  • 3
  • 6
3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı
3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı

Genç kadının bir yazdığı mektup sonrası yaşamına son verdiği ve olay yeri inceleme ekiplerinin ise banyoda iki adet boş kartuş bulduğu öğrenildi. Yaşanan olayı duyan diğer aile yakınları evin önünde gözyaşlarını tutamazken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • 4
  • 6
3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı
3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı

Yaşanan olayı duyan diğer aile yakınları evin önünde gözyaşlarını tutamazken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 6
3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı
3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı