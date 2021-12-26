26 Aralık 2021, Pazar
Çocuğunun doğum gününde canına kıydı! Ordu'da 3 çocuk annesi intihar etti - SON DAKİKA
Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 çocuk annesi kadın evde kimsenin olmadığı sırada evinin banyosunda av tüfeğiyle canına kıydı. Genç kadının çocuklarından Ş.O.'nun bugün doğum günü olduğu ve 31 yaşına bastığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 26.12.2021 19:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 19:40
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3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı
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3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı
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3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı
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- 6
3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı
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- 6
3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı