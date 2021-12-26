Çocuğunun doğum gününde canına kıydı! Ordu'da 3 çocuk annesi intihar etti - SON DAKİKA

Genç kadının bir yazdığı mektup sonrası yaşamına son verdiği ve olay yeri inceleme ekiplerinin ise banyoda iki adet boş kartuş bulduğu öğrenildi. Yaşanan olayı duyan diğer aile yakınları evin önünde gözyaşlarını tutamazken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.