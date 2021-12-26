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Mardin’de miras kavgasında kan aktı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 5 kişi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2021 23:02 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 23:17
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Mardin’de miras kavgasında kan aktı

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Yağmur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, miras için bir araya gelen aile fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

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Mardin’de miras kavgasında kan aktı

Tarafların tartışmasının büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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Mardin’de miras kavgasında kan aktı

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4'ü Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 1'i de Mazıdağı İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Mardin’de miras kavgasında kan aktı