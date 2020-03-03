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Bilim insanlarının çözemediği Türkler! 145 yaşına kadar uzanan sıra dışı yaşam!
Pakistan'ın en kuzeyindeki Gilgit-Baltistan'a bağlı 200 kilometrelik Hunza vadisinde yaşayan Buruşo ve Vakhi halkları, 2 bin metrenin üzerindeki dağlık bölgelerde kışın gelmesiyle ülkenin geri kalanından aylarca izole halde yaşıyor. Uzun yaşamalarıyla tanınan Pakistan'ın Hunza halkı, doğal yiyeceklerle beslenme, bölgedeki temiz hava ile dans ve spora gösterdiği ilgiyle haklarında çıkan efsaneleri doğruluyor. İşte uzun yaşayan Hunzalıların doğal sırrı...
Giriş Tarihi: 03.03.2020 16:30
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