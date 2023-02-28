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Haberler Galeri Şifalı tarif ve reçeteleri günümüz hastalıklarında bile etkili! İbn-i Sina 10 asır önce KALEME ALDI! Baş ağrısı, uçuk, mantar, böbrek taşı...

Şifalı tarif ve reçeteleri günümüz hastalıklarında bile etkili! İbn-i Sina 10 asır önce KALEME ALDI! Baş ağrısı, uçuk, mantar, böbrek taşı...

Batılı kaynaklarda "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bahsedilen İslam coğrafyasının en önemli bilim insanlarından İbn-i Sina'nın Küçük Tıp Kanunu eseri adeta şifa dağıtıyor. Yaklaşık 1000 yıl önce kaleme alınan eser hala günümüzün hastalıklarından olan şeker, böbrek taşı ve astım gibi rahatsızlıklar için şifalı tarifler barındırıyor. Peki İbn-i Sina'nın tariflerinde neler var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:55
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Şifalı tarif ve reçeteleri günümüz hastalıklarında bile etkili! İbn-i Sina 10 asır önce KALEME ALDI! Baş ağrısı, uçuk, mantar, böbrek taşı...

İbn-i Sina'nın 10 asır öncesinde yazdığı Küçük Tıp Kanunu adlı eseri baş ağrısından, şeker hastalığına bir çok hastalığa şifa dağıtıyor. Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın tedavi yöntemlerine ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şifalı tarif ve reçeteleri günümüz hastalıklarında bile etkili! İbn-i Sina 10 asır önce KALEME ALDI! Baş ağrısı, uçuk, mantar, böbrek taşı...

İbni Sina'nın Küçük Tıp Kanunu adlı eseri Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türkçe'ye çevrildi. Prof. Dr. Kadircan Keskinbora tarafından yayına hazırlanan kitapta İbni Sina'nın 1000 yıl önce hazırladığı reçeteler yer alıyor

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Şifalı tarif ve reçeteleri günümüz hastalıklarında bile etkili! İbn-i Sina 10 asır önce KALEME ALDI! Baş ağrısı, uçuk, mantar, böbrek taşı...

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbni Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu (El Kanun El-Sağir fi't Tıbb) Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda Tıp Tarihi ve Etiği uzmanı Prof. Dr. Kadircan Keskinbora tarafından yayına hazırlanan kitap, 10 makale ve 110 sayfadan oluşuyor.

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Şifalı tarif ve reçeteleri günümüz hastalıklarında bile etkili! İbn-i Sina 10 asır önce KALEME ALDI! Baş ağrısı, uçuk, mantar, böbrek taşı...

Yazdığı kitaplar asırlarca Batı dünyasında da temel tıp kitapları olarak okutulan İbni Sina'nın Arapça yazdığı Küçük Tıp Kanunu'nda hastalıklar ve tedavileriyle ilgili birbirinden çarpıcı yorumlar yer alıyor; hangi otların hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı anlatılıyor.

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Şifalı tarif ve reçeteleri günümüz hastalıklarında bile etkili! İbn-i Sina 10 asır önce KALEME ALDI! Baş ağrısı, uçuk, mantar, böbrek taşı...

Prof. Dr. Keskinbora, Küçük Tıp Kanunu'nun kendisinin aralarında bulunduğu 4 kişilik bir ekip tarafından tercüme edildiğini söyledi: "İbni Sina'nın yazdığı kitapların sayısı 200'ü geçiyor.