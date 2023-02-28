HaberlerGaleriŞifalı tarif ve reçeteleri günümüz hastalıklarında bile etkili! İbn-i Sina 10 asır önce KALEME ALDI! Baş ağrısı, uçuk, mantar, böbrek taşı...
Şifalı tarif ve reçeteleri günümüz hastalıklarında bile etkili! İbn-i Sina 10 asır önce KALEME ALDI! Baş ağrısı, uçuk, mantar, böbrek taşı...
Batılı kaynaklarda "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bahsedilen İslam coğrafyasının en önemli bilim insanlarından İbn-i Sina'nın Küçük Tıp Kanunu eseri adeta şifa dağıtıyor. Yaklaşık 1000 yıl önce kaleme alınan eser hala günümüzün hastalıklarından olan şeker, böbrek taşı ve astım gibi rahatsızlıklar için şifalı tarifler barındırıyor. Peki İbn-i Sina'nın tariflerinde neler var?