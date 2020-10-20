3 aylıkken terk etmişti! 32 yıl sonra mucize Müge Anlı’da gerçekleşti

Daha sonra eşim askere gitti, ben de çocuğumla annemin yanına dönmek zorunda kaldım. Ama annem, ne beni ne de çocuğumu asla istemedi. Her gün çocuğumu bırakmam için bana baskı yaptı. Daha çok küçüktüm, bebeğimi nasıl doyuracağımı bile bilmiyordum, 1988 yılında annem ve bir akrabası beni evden çıkardılar. Küçükçekmece'deki tren istasyonunda trene binerek Sirkeci'ye gittik. Orada bana bu çocuğumu bırakmamı söylediler. Yapmak zorundaydım, hiç istemesem de bırakmak zorunda kaldım."