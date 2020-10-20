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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 3 aylıkken terk etmişti! 32 yıl sonra mucize Müge Anlı’da gerçekleşti 3 aylıkken terk etmişti! 32 yıl sonra mucize Müge Anlı’da gerçekleşti
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mucize bir kavuşma yaşandı. Şükran Uygun, tam 32 yıl önce 3 aylık oğlan oğlunu İstanbul'da Sirkeci tren garındaki bir trenin içine bırakmıştı. Yıllardır oğlundan hiçbir iz bulamayan Uygun, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Hayat hikayesini gözyaşları içinde anlatan ve gözyaşları içinde anne Şükran Uygun oğluna kavuştu.
Giriş Tarihi: 20.10.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 14:19
Müge Anlı'da kayıplar aranmaya devam ederken bugün bir mucize daha yaşandı.
12 Ekim Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 49 yaşındaki Şükran Sakin, tam 32 yıl önce henüz üç aylık olan oğlunu İstanbul'daki Sirkeci tren garındaki bir trenin içine bırakmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çok zor bir hayat yaşadığını anlatan Şükran Çınar, "Annem ve babam ayrılmıştı. Daha sonra annem başkasıyla evlendi ve eşine hiç çocuğu olmadığını söyledi. Oysa benim haricimde üç kız kardeşim daha vardı. Eşine bizi, onlar benim yeğenim, kız kardeşim öldüğü için ben onları büyüttüm bana o yüzden anne diyorlar derdi. Evdeki baskılara dayanamayıp 17 yaşında evden kaçtım, biriyle evlendim ve Sivas'a yerleştim.
Daha sonra eşim askere gitti, ben de çocuğumla annemin yanına dönmek zorunda kaldım. Ama annem, ne beni ne de çocuğumu asla istemedi. Her gün çocuğumu bırakmam için bana baskı yaptı. Daha çok küçüktüm, bebeğimi nasıl doyuracağımı bile bilmiyordum, 1988 yılında annem ve bir akrabası beni evden çıkardılar. Küçükçekmece'deki tren istasyonunda trene binerek Sirkeci'ye gittik. Orada bana bu çocuğumu bırakmamı söylediler. Yapmak zorundaydım, hiç istemesem de bırakmak zorunda kaldım."
Hayat hikayesini gözyaşları içinde anlatan Şükran Sakin, 32 yıl sonra evladını tekrar aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Günlerdir evladını arayan anneye dün müjdeli haber geldi. 3 aylıkken bıraktığı oğlu hattın diğer ucundaydı ve ismi Dursun olmuştu.