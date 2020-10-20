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Müge Anlı'da film gibi kavuşma! 32 yıl sonra... - 20.10.2020

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Giriş: 20.10.2020 13:49
Güncelleme:20.10.2020 14:18
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mucize bir kavuşma yaşandı. Şükran Uygun, tam 32 yıl önce 3 aylık oğlan oğlunu İstanbul'da Sirkeci tren garındaki bir trenin içine bırakmıştı. Yıllardır oğlundan hiçbir iz bulamayan Uygun, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Hayat hikayesini gözyaşları içinde anlatan ve gözyaşları içinde anne Şükran Uygun oğluna kavuştu.
Müge Anlı'da film gibi kavuşma! 32 yıl sonra...
Müge Anlı'da film gibi kavuşma! 32 yıl sonra...
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