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2023 CUMA MESAJLARI | En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun... HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri!
Cuma günü, müslüman alemi için büyük bir önem taşıyor. Bu anlamlı günde binlerce kişi, sevdikleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak istiyor. Ellerin semaya yükseldiği ve duaların edildiği günde yakınlarına mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiz, en anlamlı, dualı, resimli, kısa, uzun hayırlı cumalar mesajları!
Giriş Tarihi: 05.01.2023 20:50Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 20:56