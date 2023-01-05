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Haberler Galeri 2023 CUMA MESAJLARI | En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun... HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri!

2023 CUMA MESAJLARI | En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun... HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri!

Cuma günü, müslüman alemi için büyük bir önem taşıyor. Bu anlamlı günde binlerce kişi, sevdikleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak istiyor. Ellerin semaya yükseldiği ve duaların edildiği günde yakınlarına mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiz, en anlamlı, dualı, resimli, kısa, uzun hayırlı cumalar mesajları!

Giriş Tarihi: 05.01.2023 20:50 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 20:56
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2023 CUMA MESAJLARI | En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun... HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri!

İslam aleminde büyük bir yeri olan Cuma günü, en hayırlı gün olarak kabul ediliyor. Bu özel günde sevdiklerine Hayırlı cumalar dileklerini iletmek isteyenler ise en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor. Bizde sizler için en güzel kısa, uzun, dualı, ayetli, resimli Cuma mesajlarını derledik. İşte, 2023 Cuma mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 CUMA MESAJLARI | En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun... HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri!

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

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2023 CUMA MESAJLARI | En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun... HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri!

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

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2023 CUMA MESAJLARI | En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun... HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri!

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

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2023 CUMA MESAJLARI | En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun... HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri!

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…