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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma günü yapılacak olanlı kesinti programı açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un bazı ilçelerinde Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 27 Mart İstanbul elektrik kesintisi programı...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 13:48
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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından 27 Mart Cuma günü elektrik kesintisi programı açıklandı. Yapılan açıklamada, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 27 Mart İstanbul elektrik kesintisi listesi...

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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İşte 27 Mart kesinti programı:

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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CERRAHPAŞA, SORGUÇCU, SİNEKLİ BAHÇE ARALIĞI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET KÂHYA CAMİİ, CERRAHPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HACI BAYRAM MEKTEBİ, HASEKİ, KAFESÇİ İSMAİL, KÜPEŞTECİLER, TURGUT ÖZAL MİLLET, TÜTÜNCÜ HASAN sk 17:30-18:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410961)

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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI, ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY sk / SEYYİD ÖMER mah BEKİRPAŞA CAMİİ, CEVDETPAŞA, EMRULLAH EFENDİ, HÜSEYİN KAZIM, KIZILELMA, SIRRIPAŞA, TUTYA, ZİYA GÖKALP, ÖMER SEYFETTİN, ŞAİR MEHMET EMİN sk 15:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410960)

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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah DUDU ODALARI, HAMALBAŞI sk 11:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2412653)