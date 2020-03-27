İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma günü yapılacak olanlı kesinti programı açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un bazı ilçelerinde Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 27 Mart İstanbul elektrik kesintisi programı...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 13:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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