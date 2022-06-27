27 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 25 yaşındaki Leyla’nın kahreden ölümü 4. kattan böyle düştü! Görgü tanığında şoke eden ifadeler

25 yaşındaki Leyla’nın kahreden ölümü 4. kattan böyle düştü! Görgü tanığında şoke eden ifadeler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. 2 gün içinde, 2 kadın balkon ve camdan düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli olarak görülen 2 hadiseye ilişkin emniyet güçleri harekete geçti. 25 yaşındaki Leyla Aksu'nun ölüm anı saniye saniye kaydedildi. Görgü tanıkları da böyle anlattı.

Giriş Tarihi: 27.06.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 15:53
  • 1
  • 9
25 yaşındaki Leyla’nın kahreden ölümü 4. kattan böyle düştü! Görgü tanığında şoke eden ifadeler

İstanbul Esenyurt'ta 25 ve 26 Haziran tarihlerinde, Leyla Aksu ile Nefise M. Adlı genç kadınlar yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. İnönü Mahallesi'nde, 25 Haziran pazar gecesi, 25 yaşındaki Leyla Aksu adlı kadın yalnız oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki evinde balkondan düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
25 yaşındaki Leyla’nın kahreden ölümü 4. kattan böyle düştü! Görgü tanığında şoke eden ifadeler

HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

  • 3
  • 9
25 yaşındaki Leyla’nın kahreden ölümü 4. kattan böyle düştü! Görgü tanığında şoke eden ifadeler

"SOKAĞA İNDİK VE KIZI…"

Leyla Aksu düştükten sonra olay yerine gelen sokak sakini Mehmet Garip, "Önce 'Yapma' diye bir ses duyduk, sonra sokağa indik ve kızı yere düşmüş halde gördük.

  • 4
  • 9
25 yaşındaki Leyla’nın kahreden ölümü 4. kattan böyle düştü! Görgü tanığında şoke eden ifadeler

"SON NEFESİNİ VERİP ÖLDÜ"

O anda son nefesini verip öldü. Bazı görgü tanıkları bir kişinin hızla evden çıkıp gittiğini söylüyor ama kesin olan bir şey yok henüz.

  • 5
  • 9
25 yaşındaki Leyla’nın kahreden ölümü 4. kattan böyle düştü! Görgü tanığında şoke eden ifadeler

"KENDİSİNİN ATLADIĞINI ZANNETMİYORUM"

Kendisinin atladığını zannetmiyorum, yanında birileri olabilir" diye konuştu.