27 Haziran 2022, Pazartesi
25 yaşındaki Leyla’nın kahreden ölümü 4. kattan böyle düştü! Görgü tanığında şoke eden ifadeler
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. 2 gün içinde, 2 kadın balkon ve camdan düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli olarak görülen 2 hadiseye ilişkin emniyet güçleri harekete geçti. 25 yaşındaki Leyla Aksu'nun ölüm anı saniye saniye kaydedildi. Görgü tanıkları da böyle anlattı.
Giriş Tarihi: 27.06.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 15:53
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