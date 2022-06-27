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Haberler Galeri Siirt’te çiftçiden büyük ilgi gören hamle! Hibe desteğiyle yetiştirdi: Bu ürünün geliri çok gideri yok

Siirt’te çiftçiden büyük ilgi gören hamle! Hibe desteğiyle yetiştirdi: Bu ürünün geliri çok gideri yok

Siirt Kurtalan'a bağlı Saipbeyli köyünde bir çiftçi, Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlığından almış olduğu hibe desteği ile 40 dönümlük arazide lavanta yetiştirdi. Ne gübreye ne ilaçlamaya ne de sulamaya ihtiyaç duyan lavanta bitkisi, Türkiye ve dünya genelinde oldukça ilgi gören bitkiler arasında görülüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 27.06.2022 18:39
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Siirt’te çiftçiden büyük ilgi gören hamle! Hibe desteğiyle yetiştirdi: Bu ürünün geliri çok gideri yok

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, bölgede ürün çeşitliğini çoğaltmak ve bölgeye ekonomik değer veren yeni bir yatırım alanı kurmak için lavanta eken çiftçileri yerinde görmek ve incelemek için bölgeye gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Siirt’te çiftçiden büyük ilgi gören hamle! Hibe desteğiyle yetiştirdi: Bu ürünün geliri çok gideri yok

HEM TARIMSAL HEM EKONOMİK KATKI

Demirhan, tarım projeleri vesilesiyle uzun vadede katma değeri yüksek alternatif tarım ürünleri yetiştirerek gelir artışını, üretim sonrası ise endüstriyel yapılanmanın gelişmesini ve ilçenin hem tarımsal hem ekonomik düzeyde kalkınmasını hedeflediklerini söyledi.

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Siirt’te çiftçiden büyük ilgi gören hamle! Hibe desteğiyle yetiştirdi: Bu ürünün geliri çok gideri yok

MASRAFSIZ EKİM YAPIYORLAR

Son yıllarda yaşanan şartlara bağlı olarak lavanta ekimine yöneldiklerini belirten çiftçilerden Toprak, lavanta bitkisinin herhangi bir masrafı olmadan ekimini yaptıklarını ve üründen yüksek verim beklediklerini dile getirdi.

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Siirt’te çiftçiden büyük ilgi gören hamle! Hibe desteğiyle yetiştirdi: Bu ürünün geliri çok gideri yok

"ÇOK AMAÇLI BİR ÜRÜN"

Toprak, "Yıllardır kuru tarımla uğraşıyoruz. Buğday, mercimek, arpa ekimini yapıyoruz. Alternatif ürün olsun diye bölgeye böyle bir çalışma yapıldı. Kaymakamlığın projesine dahil olduk. Biz de katkı sağlayarak lavanta ekimini yaptık.

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Siirt’te çiftçiden büyük ilgi gören hamle! Hibe desteğiyle yetiştirdi: Bu ürünün geliri çok gideri yok

Elegant çeşidini yapmışız, güzel bir görüntü hasıl oldu. Güzel bir verim alacağız Allah'ın izniyle.