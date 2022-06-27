Siirt’te çiftçiden büyük ilgi gören hamle! Hibe desteğiyle yetiştirdi: Bu ürünün geliri çok gideri yok

Siirt Kurtalan'a bağlı Saipbeyli köyünde bir çiftçi, Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlığından almış olduğu hibe desteği ile 40 dönümlük arazide lavanta yetiştirdi. Ne gübreye ne ilaçlamaya ne de sulamaya ihtiyaç duyan lavanta bitkisi, Türkiye ve dünya genelinde oldukça ilgi gören bitkiler arasında görülüyor.

İHA Giriş Tarihi: 27.06.2022 18:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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