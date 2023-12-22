Afyonkarahisar’da katliam yaptı! İfadesi ortaya çıktı

İFADESİNDE YAŞANANLARI ANLATTI

Olay sonrası cinayet zanlısı Mert Muharrem T.'nin ifadesine ulaşılırken, zanlı cinayet anında yaşananları anlattı. Mert Muharrem T. ifadesinde, olay yerine eşi ile görüşmek için gittiğini ve eşi ile kapı önünde konuşurken aile üyelerinden birisinin kendilerini cep telefonu ile kayıt altına aldığını ifade etti.