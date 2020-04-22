23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler

Atatürk'ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılmayacak. 23 Nisan ile ilgili şiir paylaşmak ve okumak isteyen öğrenciler için en güzel şiirleri sayfamızda derledik. 23 Nisan ile ilgili en güzel ve anlamlı şiirleri sizler için hazırladığımız haberimizden inceleyebilirsiniz. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler...