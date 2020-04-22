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Haberler Galeri 23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler

23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler

23 Nisan şiirleri ve resimleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. 23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve resimleri...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 11:48
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23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler

Atatürk'ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılmayacak. 23 Nisan ile ilgili şiir paylaşmak ve okumak isteyen öğrenciler için en güzel şiirleri sayfamızda derledik. 23 Nisan ile ilgili en güzel ve anlamlı şiirleri sizler için hazırladığımız haberimizden inceleyebilirsiniz. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler...

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23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler

EGEMENLİK BAYRAMI
Egemen bir milletin,
Coştuğu bir gündür bu.
Yurduma hürriyetin,
Koştuğu bir gündür bu...

Başımızda Atatürk,
Ülkümüz yüce Türklük,
Milletimin en büyük,
Sevdiği bir gündür bu...

Bugünleri gösteren,
23 Nisan'ı veren,
Büyük Atam diyor ki:
"Türk, çalış öğün, güven..."

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU

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23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler

BİZİM BAYRAMIMIZ
Bu gelen bizim bayram,
Yükseldi bak ünümüz.
Yirmi Üç Nisan bizim
En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,
Gel, gidelim törene.
Bin teşekkür, bizlere
Bugünleri verene.

Bizim için harcanan
Boşa gitmez bu emek.
Çünkü her Türk çocuğu
Yirmi Üç Nisan demek.

İSMAİL HAKKI TALAS

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23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken
Kanatlanır gökyüzüne, melek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
Sarı saçlı, mavi gözlü, bebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
Pırıl pırıl saydam kanatlı, kelebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
Dillerinde, gözlerinde
Yüreklerinde yalnızca bir dilek olur.
Teşekkürler Atatürk
Teşekkürler Atatürk

M.MACİT TAŞ

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23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler

23 NİSAN
23 Nisan…
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün
Her işte üstün
Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum.

HASAN ALİ YÜCEL