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23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler
23 Nisan şiirleri ve resimleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. 23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve resimleri...
Giriş Tarihi: 22.04.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 11:48
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