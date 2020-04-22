Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?

İlk sahura ne zaman kalkılacak? On bir ayın sultanı Ramazanın manevi hayatımızda özel bir yeri vardır. Ramazan, oruç ve Kur'ân ayıdır. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde saklayan en şerefli aydır. İslam alemi, 2020 Ramazan ayına ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyor. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak? İşte 2020 Ramazan başlangıcı...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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