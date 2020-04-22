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Haberler Galeri Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?

İlk sahura ne zaman kalkılacak? On bir ayın sultanı Ramazanın manevi hayatımızda özel bir yeri vardır. Ramazan, oruç ve Kur'ân ayıdır. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde saklayan en şerefli aydır. İslam alemi, 2020 Ramazan ayına ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyor. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak? İşte 2020 Ramazan başlangıcı...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 10:02
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Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ibadettir, berekettir, mağfirettir. Ramazan taattir, hayır ve hasenattır. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) bildirdiğine göre, Ramazan ayının ilk gecesi olunca, bir melek şöyle seslenir: "Ey iyilik isteyen! İbadete ve kulluğa gel! Ey kötülük isteyen! Günahlarından vazgeç!" Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan ayı yaklaşıyor. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak? İşte ayrıntılar...

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Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

2020 yılı Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlayacak. İlk sahura 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. İlk oruç 24 Nisan'da tutulacak.

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Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bir yıllık maddi ve manevi kirlerin temizlendiği, insani duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği terbiye ayı olan Ramazan ayının sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak.

İşte 2020 Ramazan Bayramı takvimi:

23 Mayıs Cumartesi (Arefe günü),
24 Mayıs Pazar (1.Gün),
25 Mayıs Pazartesi (2.Gün),
26 Mayıs Salı (3.Gün) günü kutlanacak.

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Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?

Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

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Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?

* Oruç tutmak
* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sünneti olan teravih namazını kılmak
* Kur'an okumak
* Namazları cemaatle kılmak
* Sahur yapmak
* İftar ettirmek
* Kadir Gecesini aramak
* Sabretmek
* İhsan ve ikramda bulunmak
* Tövbe etmek
* Cenneti istemek
* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek
* Ramazan umresi yapmak
* Açları doyurmak