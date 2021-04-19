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23 Nisan şiirleri 2021: En güzel 2-4-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler
23 Nisan şiirleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenlerin uzun süredir hazırlıklarını yaptığı 23 Nisan geldi çattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Günümüze kadar 23 Nisan ile ilgili birçok şiirler ve sözler yazıldı. Bu özel gün ile ilgili en güzel şiirlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte en güzel 2-4-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 16:12
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