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Haberler Galeri 23 Nisan şiirleri 2021: En güzel 2-4-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler

23 Nisan şiirleri 2021: En güzel 2-4-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler

23 Nisan şiirleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenlerin uzun süredir hazırlıklarını yaptığı 23 Nisan geldi çattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Günümüze kadar 23 Nisan ile ilgili birçok şiirler ve sözler yazıldı. Bu özel gün ile ilgili en güzel şiirlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte en güzel 2-4-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 16:12
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23 Nisan şiirleri 2021: En güzel 2-4-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler

23 Nisan şiirleri burada! Ülkemizde başlayan ve tüm dünyada ilan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Her yıl büyük bir coşkuyla gösterilerle kutlanan 23 Nisan, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Kovid-19 gölgesinde kutlanacak. Bu özel günde şiir paylaşmak isteyen vatandaşlar, en güzel 23 Nisan şiirlerini araştırıyor. İşte 2-4-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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23 Nisan şiirleri 2021: En güzel 2-4-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler

BİZİM BAYRAMIMIZ
Bu gelen bizim bayram,
Yükseldi bak ünümüz.
Yirmi Üç Nisan bizim
En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,
Gel, gidelim törene.
Bin teşekkür, bizlere
Bugünleri verene.

Bizim için harcanan
Boşa gitmez bu emek.
Çünkü her Türk çocuğu
Yirmi Üç Nisan demek.

İSMAİL HAKKI TALAS

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23 Nisan şiirleri 2021: En güzel 2-4-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler

23 NİSAN
23 Nisan…
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün
Her işte üstün
Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum.

HASAN ALİ YÜCEL

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23 Nisan şiirleri 2021: En güzel 2-4-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler

EGEMENLİK ULUSUNDUR
Egemenlik ulusun olduğu günden beri,
Her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.
Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,
Asırları yılların içinde aşıyoruz...
Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;
Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.
Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,
Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.
Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,
Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.
Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.
Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.
Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.
Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...
En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

HALİL REFET TANIŞIK

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23 Nisan şiirleri 2021: En güzel 2-4-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler

ŞU 23 NİSAN

Şu 23 Nisan'ı,
Ne kadar çok severim.
Neden diye sorsalar;
Kendi bayramım derim.

Hiçbir bayram veremez
Bana onun tadını,
Ata'm çocuk bayramı
Koymuş onun adını.

Yaşa 23 Nisan,
Sevinmeyen yok inan,
Saçtığın mutlulukla,
Neşe doluyor her yan.

Fahrünnisa Elmalı