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Haberler Galeri Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre...

Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan boyunca her gün ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarıyla izleyiciyle buluşuyor. Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl da seyircisiz gerçekleşen iftar ve sahur programlarında bir ilk yaşandı. Ünlü ilahiyatçı, Zoom üzerinden soruları yanıtlayacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından birçok izleyici Zoom bağlantısının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre nedir? İşte cevapalr...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 17:03
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Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre...

Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan iftar ve sahur programlarında milyonlarca vatandaşın merakını gideriyor. Pandemi nedeniyle seyircisiz geçen programlar soru yağmuruna tutuldu. Sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, Zoom üzerinden de seyircilerin soru sorabileceklerini açıkladı. Peki, Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre...

NİHAT HATİPOĞLU CANLI YAYIN ZOOM NASIL BAĞLANILIR?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu soruları Zoom üzerinden yanıtlıyor. Aşağıda yer alan bağlantı üzerinden programa katılım sağlayabilirsiniz.

NİHAT HATİPOĞLU ZOOM LİNKİ İÇİN TIKLAYIN...

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Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre...

NİHAT HATİPOĞLU SORU YAĞMURUNA TUTULDU!

Bu sene Turkuvaz Medya Merkezi'nde kurulan yeni ve görkemli stüdyodan izleyicilerin soruları yanıt buluyor. Pandemi dolayısıyla bu yıl da seyircisiz gerçekleşen iftar ve sahur programlarında bir ilk yaşandı. Hatipoğlu, izleyicilerine sorularınızı sormak için zoom üzerinden bağlanın burada yanıtlayacağız dedikten sonra birçok izleyici sorularını sormak için yayına bağlanarak veya instagram üzerinden sorularını sordular.

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Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre...

Sağ yanağımda 'Allah' yazıyor gibi görünüyor bu bir işaret midir?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 9 yaşındaki Yunus Emre Uçar'ın sorusuna bunu inşallah Allah seni kendi yolunda iyi bir Müslüman olarak görür sen de Allah'ın sevdiği bir kul olursun. Deden annen baban senden razı olur. Allah senden razı olur. İyiye güzele bir işarettir olarak düşünelim diyerek küçük çocuğun merakını giderdi.

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Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre...

Hatipoğlu, Instagram'dan da soru yağmuruna tutuldu!

Hatipoğlu'na gelen instagram'dan gelen sorulardan biri de 'sevdiğim insan beni yarı yolda bıraktı. O'na ah ediyorum bunun bir vebali olur mu?' oldu. Hatipoğlu ise, kimseye ah etmeyin, beddua etmeyin. Bedduayı da allah'a yapıyorsunuz. O sizin yaşadığınız haksızlıklar görüyor. Gereken cezayı adaletiyle verecektir. İnsanları söz verdikleri yoldayken bırakan evlatlarımıza sesleniyorum, eğer niyetiniz baştan beri yarı yolda bırakmak, bir gönlü kırmaksa bunu günahı çoktur. Ama niyetiniz kötü değilse çıktığınız bu yolda o kişiyle yapamayacağınızı, anlaşamayacağınızı düşünüyorsanız bunu o kişiye söylemekle yükümlüsünüz. Diyerek kimseye beddua etmeyin nasihatinde bulundu.