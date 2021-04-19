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Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre...
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan boyunca her gün ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarıyla izleyiciyle buluşuyor. Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl da seyircisiz gerçekleşen iftar ve sahur programlarında bir ilk yaşandı. Ünlü ilahiyatçı, Zoom üzerinden soruları yanıtlayacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından birçok izleyici Zoom bağlantısının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre nedir? İşte cevapalr...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 17:03Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 17:03