Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre...

Hatipoğlu, Instagram'dan da soru yağmuruna tutuldu!

Hatipoğlu'na gelen instagram'dan gelen sorulardan biri de 'sevdiğim insan beni yarı yolda bıraktı. O'na ah ediyorum bunun bir vebali olur mu?' oldu. Hatipoğlu ise, kimseye ah etmeyin, beddua etmeyin. Bedduayı da allah'a yapıyorsunuz. O sizin yaşadığınız haksızlıklar görüyor. Gereken cezayı adaletiyle verecektir. İnsanları söz verdikleri yoldayken bırakan evlatlarımıza sesleniyorum, eğer niyetiniz baştan beri yarı yolda bırakmak, bir gönlü kırmaksa bunu günahı çoktur. Ama niyetiniz kötü değilse çıktığınız bu yolda o kişiyle yapamayacağınızı, anlaşamayacağınızı düşünüyorsanız bunu o kişiye söylemekle yükümlüsünüz. Diyerek kimseye beddua etmeyin nasihatinde bulundu.