19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Antalya'da ormanlık alanlardan toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira

Antalya'da ormanlık alanlardan toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira

Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını satarak gelir elde ediyor. Kuzugöbeği toplayan Suat Kocaer, "Bu sene yağmur çok az yağdığı için kuzugöbeği mantarı az oldu ve fiyatı yükseldi. Tazesinin kilosu 600 liraya kadar satılıyor. Kurusu ise 1500-2000 lira civarında" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 15:37 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 15:38
  • 1
  • 25
Antalya'da ormanlık alanlardan toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, bazı ailelere geçim kapısı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Antalya'da ormanlık alanlardan toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira

Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tuttu.

  • 3
  • 25
Antalya'da ormanlık alanlardan toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira

Hacıoğlan Mahallesi'nde kuzugöbeği toplayan Suat Kocaer, doğadan topladıkları mantarın ilgi gördüğünü söyledi.

  • 4
  • 25
Antalya'da ormanlık alanlardan toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira

Yörede "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu ifade eden Kocaer, "Sandal ağaçlarının altında, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde bulunuyor.

  • 5
  • 25
Antalya'da ormanlık alanlardan toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira

Yerlerini bilmenler toplamaya çıkmasın, eli boş dönerler.