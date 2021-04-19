Antalya'da ormanlık alanlardan toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira

Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını satarak gelir elde ediyor. Kuzugöbeği toplayan Suat Kocaer, "Bu sene yağmur çok az yağdığı için kuzugöbeği mantarı az oldu ve fiyatı yükseldi. Tazesinin kilosu 600 liraya kadar satılıyor. Kurusu ise 1500-2000 lira civarında" dedi.