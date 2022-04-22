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23 Nisan mesajları: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sözler! En güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları
23 Nisan mesajları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesiyle birlikte paylaşılmaya başlandı. Yurt genelinde 23 Nisan etkinlikleri için hazırlıklar yapılırken, bu özel günü sosyal medyadan kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel mesajları araştırmaya başladı. İşte Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp aracılığıyla paylaşılabilecek en güzel ve resimli 23 Nisan mesajları ve sözleri...