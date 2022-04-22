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Haberler Galeri 23 Nisan mesajları: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sözler! En güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları

23 Nisan mesajları: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sözler! En güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları

23 Nisan mesajları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesiyle birlikte paylaşılmaya başlandı. Yurt genelinde 23 Nisan etkinlikleri için hazırlıklar yapılırken, bu özel günü sosyal medyadan kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel mesajları araştırmaya başladı. İşte Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp aracılığıyla paylaşılabilecek en güzel ve resimli 23 Nisan mesajları ve sözleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 12:32
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23 Nisan mesajları: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sözler! En güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları

23 Nisan mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır online etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl yüz yüze etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden mesajlar ile kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel mesajları araştırmaya başladı. İşte en güzel ve resimli 23 Nisan mesajları ve sözleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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23 Nisan mesajları: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sözler! En güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları

EN GÜZEL 23 NİSAN MESAJLARI

* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.

* Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

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23 Nisan mesajları: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sözler! En güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları

* 23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!

* 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

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23 Nisan mesajları: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sözler! En güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları

* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

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23 Nisan mesajları: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sözler! En güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları

* 23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.

* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum