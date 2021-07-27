Her şey bir anda oldu! Dev piton yılanı bakıcısına böyle saldırdı

Amerika'da kayda alınan görüntüler piton yılanlarının ne kadar tehlikeli varlıklar olduklarını gözler önüne seriyor. Yıllardır baktığı piton yılanına besleme yapmak için yaklaşan kadın, bir anda yılanın saldırısına uğruyor. Önce bileğinden ısırılan kadın daha sonra pitonların avlarını boğmak için kullandığı sarma tekniğiyle karşılaşıyor.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 02:25 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 02:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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