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Haberler Galeri Her şey bir anda oldu! Dev piton yılanı bakıcısına böyle saldırdı

Her şey bir anda oldu! Dev piton yılanı bakıcısına böyle saldırdı

Amerika'da kayda alınan görüntüler piton yılanlarının ne kadar tehlikeli varlıklar olduklarını gözler önüne seriyor. Yıllardır baktığı piton yılanına besleme yapmak için yaklaşan kadın, bir anda yılanın saldırısına uğruyor. Önce bileğinden ısırılan kadın daha sonra pitonların avlarını boğmak için kullandığı sarma tekniğiyle karşılaşıyor.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 02:25 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 02:27
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Her şey bir anda oldu! Dev piton yılanı bakıcısına böyle saldırdı

Pitonlar zehirli yılanlar olmadıkları için onları evlerinde besleyenler bile var.

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Her şey bir anda oldu! Dev piton yılanı bakıcısına böyle saldırdı

Fakat ne de olsa onlar usta avcılar. Ve dönem dönem içgüdüsel davranışlar sergileyerek insanlara saldırabiliyorlar.

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Her şey bir anda oldu! Dev piton yılanı bakıcısına böyle saldırdı

Amerika'da kayda alınan görüntülerde dev bir pitonun bakıcısına saldırdığı görülüyor.

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Her şey bir anda oldu! Dev piton yılanı bakıcısına böyle saldırdı

İşte dev pitonun tüyler ürperten saldırısı...

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Her şey bir anda oldu! Dev piton yılanı bakıcısına böyle saldırdı