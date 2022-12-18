Müge Anlı’da tüyler ürperten görüntüler çıkmıştı! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in sır ölümünde flaş gelişme! O babaanne…

Müge Anlı'da ortaya çıkan tüyler ürperten görüntüler oldukça ses getirmişti... 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in hayatını kaybetmesinde flaş gelişme kaydedildi. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla beraber yaşamını sürdüren Elif Nur Tiftik kuşkulu bir şekilde yaşamını yitirdi. Anne tarafından uzaktan akraba olan ve Müge Anlı'nın ekibine müracaat eden Gülüzar Hanım, Elif Nur'un vefatının akabinde 2 kardeşini de almaya gittiğinde ortada yürekleri burkan bir görüntü vardı. Elif Nur Tiftik'in kaybının ardından velayeti kendisinde olan babaanne Cihangül Kurumlu ortadan kaybolmuştu. O babaanne tutuklandı.