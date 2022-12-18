18 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı’da tüyler ürperten görüntüler çıkmıştı! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in sır ölümünde flaş gelişme! O babaanne…

Müge Anlı’da tüyler ürperten görüntüler çıkmıştı! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in sır ölümünde flaş gelişme! O babaanne…

Müge Anlı'da ortaya çıkan tüyler ürperten görüntüler oldukça ses getirmişti... 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in hayatını kaybetmesinde flaş gelişme kaydedildi. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla beraber yaşamını sürdüren Elif Nur Tiftik kuşkulu bir şekilde yaşamını yitirdi. Anne tarafından uzaktan akraba olan ve Müge Anlı'nın ekibine müracaat eden Gülüzar Hanım, Elif Nur'un vefatının akabinde 2 kardeşini de almaya gittiğinde ortada yürekleri burkan bir görüntü vardı. Elif Nur Tiftik'in kaybının ardından velayeti kendisinde olan babaanne Cihangül Kurumlu ortadan kaybolmuştu. O babaanne tutuklandı.

Giriş Tarihi: 18.12.2022 18:36 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 18:36
  • 1
  • 26
Müge Anlı’da tüyler ürperten görüntüler çıkmıştı! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in sır ölümünde flaş gelişme! O babaanne…

Türkiye 16 Aralık'ta Müge Anlı'da işlenen Elif Nur Tiftik olayıyla sarsıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Müge Anlı’da tüyler ürperten görüntüler çıkmıştı! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in sır ölümünde flaş gelişme! O babaanne…

Müge Anlı ve ekibine başvuran Gülüzar Hanım 3 kardeşin yaşadığı ve belki de Elif Nur Tiftik'in hayatını kaybetmesine neden bir dramı gün yüzüne çıkardı.

  • 3
  • 26
Müge Anlı’da tüyler ürperten görüntüler çıkmıştı! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in sır ölümünde flaş gelişme! O babaanne…

Bir gece kendisine gelen 'Nur öldü' haberiyle neye uğradığını şaşıran Gülüzar Hanım'ın anlattıkları dehşete düşürdü.

  • 4
  • 26
Müge Anlı’da tüyler ürperten görüntüler çıkmıştı! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in sır ölümünde flaş gelişme! O babaanne…

6 yaşındaki Elif Nur Tiftik ve 2 kardeşinin velayeti, anne ve babaları cezaevinde olduğu için babaannelerine verildi.

  • 5
  • 26
Müge Anlı’da tüyler ürperten görüntüler çıkmıştı! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in sır ölümünde flaş gelişme! O babaanne…

HER ŞEY MİNİK ELİF'İN ÖLÜMÜYLE BAŞLADI

3 kardeş o gün bugündür babaanneleri Cihangül Kurumlu, amcaları Sezer Tiftik ve halaları ile birlikte yaşıyordu. Her şey Elif Nur Tiftik'in ölümüyle ortaya çıktı.