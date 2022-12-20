21 Aralık Nar Kırma Geleneği neden, nasıl yapılır? NAR Kırmak kimin adeti? Bereket Narı nedir?

NAR KIRMAK KİMİN ADETİ?

Nar kırma geleneğine göre, yere atılarak kırılan nar ne kadar çok dağılırsa, meyvenin taneleri ne kadar uzağa giderse kişinin evine gelecek bolluk ve bereketin de o kadar çok olacağına inanılıyor. Nar meyvesi eski Mısır'daki din adamları tarafından kutsal bir meyve olarak görülüyor ve narın taneleri yaşamın sembolü olarak kabul ediliyordu. Bununla birlikte, Antik Yunan'da ise nar, şifa olarak kullanılıyor aynı zamanda doğurganlık, bolluk ve bereketi temsil ediyordu. Onun haricinde Anadolu ve Orta Doğu'da da nar kırma adeti görülmektedir.