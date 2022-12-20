21 Aralık Nar Kırma Geleneği neden, nasıl yapılır? NAR Kırmak kimin adeti? Bereket Narı nedir?
Nar kırma geleneği nedir sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Nar kırma geleneğine göre 21 Aralık ve yeni yıl döneminde bolluk ve bereketin simgesi olan nar kırılır ve taneleri etrafa saçılır. Peki nar kırma geleneği neden yapılır? Nar kırma geleneği kimin adeti? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.12.2022
15:30
Nar kırma geleneği 21 Aralık'ın gelmesiyle beraber yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bolluk ve bereketin sembolü olan nar kırma geleneği asırlardır süregelmektedir. Anadolu ve Orta Doğu'da evlilik törenleri sonrası, çiftlere doğacak çocuklarını temsilen nar taneleri yedirilmesi ve başlarına serpilmesi de yine nar kırma geleneği ile ilşkilidir. Peki 21 Aralık nar kırma geleneği nedir? Bereket narı nasıl kırılır?
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NAR KIRMA RİTÜELİ NEDİR?
Yunan mitolojisinde önemli bir yeri bulunan nar, bereket, bolluk ve doğurganlığı temsil eder. Bilmecelere konu olan nar, aynı anda birçok geleneğin de parçasıdır. Budizm'de nar, hayatın tüm olumlu etkilerinin özü olarak kabul edilir. Evlerinde nar figürü olanların her türlü kötülükten muhafaza olduğu ve berekete kavuşacağı görüşü hâkimdir.
Nar kırma geleneği Kuzey yarımkürede en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık tarihinde bolluk, bereket ve enerji gibi birçok alanda kişiye pozitif bir katkı sağlanması amacı ile yapılıyor.
NAR KIRMAK KİMİN ADETİ?
Nar kırma geleneğine göre, yere atılarak kırılan nar ne kadar çok dağılırsa, meyvenin taneleri ne kadar uzağa giderse kişinin evine gelecek bolluk ve bereketin de o kadar çok olacağına inanılıyor. Nar meyvesi eski Mısır'daki din adamları tarafından kutsal bir meyve olarak görülüyor ve narın taneleri yaşamın sembolü olarak kabul ediliyordu. Bununla birlikte, Antik Yunan'da ise nar, şifa olarak kullanılıyor aynı zamanda doğurganlık, bolluk ve bereketi temsil ediyordu. Onun haricinde Anadolu ve Orta Doğu'da da nar kırma adeti görülmektedir.
Tarihi çok eskilere dayanan nar kırma geleneği her yıl 21 Aralık'ta hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok farklı yerinde uygulanmaya devam ediyor.