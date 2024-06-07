2024 TYT, AYT, YDT saat kaçta başlayacak bitecek? YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? YKS sınav süresi...

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 36 bin 945 aday bu büyük maratona katılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 3 milyon 120 bin 878, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için 2 milyon 19 bin 709 ve Yabancı Dil Testi (YDT) için ise 233 bin 389 aday başvurdu.