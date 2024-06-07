2024 TYT, AYT, YDT saat kaçta başlayacak bitecek? YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? YKS sınav süresi...
Yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavda 3 milyonu aşkın aday üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşacak. Türkiye geneli ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yapılacak olan sınav üç ayrı oturumda tamamlanacak. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta? 2024 TYT, AYT, YDT saat kaçta başlayacak bitecek? İşte detaylar!
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Giriş Tarihi: 07.06.2024 23:22Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 23:23