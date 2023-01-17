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Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar ⚒ Görenler hayran kaldı | Milyonlar izledi

Son zamanlarda ilkel yaşam videoları izlenme rekorları kırıyor. Sosyal paylaşım sitesinde her videosu izlenme rekoru kıran "Primitive Survival Tool" isimli kanal hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı. İlkel malzemeler kullanarak doğada hayatta kalma taktiklerini öğreten videolar çeken fenomenler çok konuşulacak bir işe daha imza attı. Genç YouTuber'lar bu kez sadece doğada çamur ve taşları kullanarak ağızları açık bırakacak bir işe imza attı.

Giriş Tarihi: 17.01.2023 14:27
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Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar ⚒ Görenler hayran kaldı | Milyonlar izledi

YouTube'da "Primitive Survival Tool" isimli kanalı olan genç adamlar, sadece doğadaki malzemelerle yer altı evlerinin etrafına havuz yaptı. Çamur ve taşları kullanarak havuz yapan adamlar, son olarak havuzun keyfini çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar ⚒ Görenler hayran kaldı | Milyonlar izledi

Primitive Survival Tool isimli YouTube kanalında doğada bulduklarıyla araç gereç yapan yetenekli adamlar bu kez havuz yaptı.

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Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar ⚒ Görenler hayran kaldı | Milyonlar izledi

Yer altı evlerinin etrafına havuz yapan adamlar hiçbir masraf yapmadan, sadece doğada bulduğu taş ve toprağı kullandı.

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Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar ⚒ Görenler hayran kaldı | Milyonlar izledi

Sadece doğadaki malzemeleri kullanarak kendilerine doğal bir alan yaratan YouTuber'lar havuzlarını 2 haftada tamamladı.

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Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar ⚒ Görenler hayran kaldı | Milyonlar izledi

Genç adamların inşa ettikleri havuzun yapım aşamalarına göz atalım...