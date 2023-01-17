Sadece çamur ve taş kullanarak yaptılar ⚒ Görenler hayran kaldı | Milyonlar izledi

Son zamanlarda ilkel yaşam videoları izlenme rekorları kırıyor. Sosyal paylaşım sitesinde her videosu izlenme rekoru kıran "Primitive Survival Tool" isimli kanal hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı. İlkel malzemeler kullanarak doğada hayatta kalma taktiklerini öğreten videolar çeken fenomenler çok konuşulacak bir işe daha imza attı. Genç YouTuber'lar bu kez sadece doğada çamur ve taşları kullanarak ağızları açık bırakacak bir işe imza attı.