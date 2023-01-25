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Haberler Galeri Esra Erol’da akılalmaz olay! Ayşegül Sayın canlı yayında isyan etti: Bebeğimi düşürmem için...

Esra Erol’da akılalmaz olay! Ayşegül Sayın canlı yayında isyan etti: Bebeğimi düşürmem için...

İlgiyle izlenen Esra Erol'da programında akılalmaz iddialar gündeme geldi. Stüdyoya gelen Ayşegül Sayın eşi İsmet Sayın'ın annesi ile ilgili anlattıklarıyla şoke etti. Aldatıldığını ve eşinin ailesi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklayan 2 çocuk annesi Ayşegül Sayın, "Kayınvalidem ben hamileyken, bebeğimi düşürmem için üç harflilerden bahsederdi. Yatak odamın kapısına gelip korkunç sesler çıkarırdı" diyerek izleyicileri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 25.01.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 09:51
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Esra Erol’da akılalmaz olay! Ayşegül Sayın canlı yayında isyan etti: Bebeğimi düşürmem için...

ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Ayşegül Sayın canlı yayında isyan etti: Bebeğimi düşürmem için...

Programa katılan Ayşegül Sayın, eşi İsmet Sayın ve ailesiyle sorunlar yaşadığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Ayşegül Sayın canlı yayında isyan etti: Bebeğimi düşürmem için...

İsmet Sayın ile liseden beri sevgili olduklarını söyleyen Sevgi Sayın, kayınvalidesinin ve kayınpederinin bu evliliği istemediğini ve kayınpederinin üstüne yürüdüğünü dile getirdi.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Ayşegül Sayın canlı yayında isyan etti: Bebeğimi düşürmem için...

"ADIMA KREDİ ÇEKİYOR"

3.5 yıldır evli olan çift, 3 aydır ayrı olduklarını dile getirerek, "Bizim aslında ayrılma sebebimiz yok. Eşim beni 6 aylık hamileyken de aldattı. Ailesi psikolojik şiddet uyguladı. Son noktamız borçlar oldu. Eşim üstüme kredi çekiyor, ödemiyor. Tekrar çekip borcu borçla kapatmaya çalışıyor" diye konuştu.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Ayşegül Sayın canlı yayında isyan etti: Bebeğimi düşürmem için...

"EVLİLİĞİM KAYINVALİDEM YÜZÜNDEN BİTTİ"

Üç aydır eşinden ayrı olduğunu boşanma davası açtığını ve çocuklarıyla beraber yaşadığını söyleyen Ayşegül Sayın, evliliğinin kayınvalidesi yüzünden sona erdiğini dile getirdi.