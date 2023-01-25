Esra Erol’da akılalmaz olay! Ayşegül Sayın canlı yayında isyan etti: Bebeğimi düşürmem için...

İlgiyle izlenen Esra Erol'da programında akılalmaz iddialar gündeme geldi. Stüdyoya gelen Ayşegül Sayın eşi İsmet Sayın'ın annesi ile ilgili anlattıklarıyla şoke etti. Aldatıldığını ve eşinin ailesi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklayan 2 çocuk annesi Ayşegül Sayın, "Kayınvalidem ben hamileyken, bebeğimi düşürmem için üç harflilerden bahsederdi. Yatak odamın kapısına gelip korkunç sesler çıkarırdı" diyerek izleyicileri şaşırttı.