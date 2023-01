CUMA HUTBESİ 6 OCAK TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri...

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e duyulan sevgi ve bağlılığın, muhabbet ve sadakatin özlü bir ifadesi olan Mevlid-i Şerife, bu mısralarla başlanmıştır. Âlemlere rahmet Peygamber Efendimiz (s.a.s), "Yüce Allah'ı anarak başlamayan her meşru söz veya iş, bereketsiz ve sonuçsuzdur."1 buyurarak, her sözümüze ve her işimize Besmele ile başlamamızı öğütlemiştir.