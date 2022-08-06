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Hatay’da vahşet! Yaşlı kadını 34 yerinden bıçakladı

Hatay'da yaşayan yaşlı bir kadın, gece evine gelen akrabası tarafından 34 yerinden bıçakladı. M.Ç. isimli şahıs, kadından para ve kolundaki bileziği istedi. Yaşlı kadın da para ve altını vermeyince önce şiddet uygulamaya ardından da yanında getirdiği iple boğmaya kalktı. Daha sonra da 34 yerinden kadını bıçakladı. 74 yaşındaki Gülizar Düzce yerde kanlar içinde kalırken, M.Ç olay yerinden para ve altını alarak kaçtı.

İHA
Giriş Tarihi: 06.08.2022 13:39
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Hatay’da vahşet! Yaşlı kadını 34 yerinden bıçakladı

Hatay'da yaşanan olay, 2 Ağustos'ta gece saat 23.00 sularında Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç., 74 yaşındaki akrabası Gülizar Düzce'nin evine gitti. Yaşlı kadın, kapıyı çalan M.Ç.'yi içeri aldı. Kanepede oturduğu sırada Düzce'nin kolundaki bileziğini ve para isteyen M.Ç., yaşlı kadın para ve altını vermeyince Düzce'ye şiddet uygulamaya başladı. Beraberinde getirdiği iple Düzce'yi boğmaya kalkışan M.Ç. daha sonra akrabası Düzce'yi 34 yerinden bıçakladı. Düzce yerde kanlar içinde kalırken, M.Ç olay yerinden Düzce'ye ait para ve altınını alarak kaçtı.

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Hatay’da vahşet! Yaşlı kadını 34 yerinden bıçakladı

Aynı sokakta oturan akrabaları ve komşuları gelen sesler üzerine Düzce'nin evine giderek olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Düzce, evinde ilk müdahalenin ardından Kumlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hatay’da vahşet! Yaşlı kadını 34 yerinden bıçakladı

Ağır yaralanan Düzce buradan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırama Hastanesi'ne sevk edildi.

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Hatay’da vahşet! Yaşlı kadını 34 yerinden bıçakladı

Tedavisinin ardından taburcu olan Düzce evine döndü.

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Hatay’da vahşet! Yaşlı kadını 34 yerinden bıçakladı

Yaralanan Düzce, "Akşam yatarken kapı çaldı. Kapıyı açtım akrabam M.Ç. içeri girdi. Benim yanıma oturdu. Benden para istedi. Yok deyince bana vurmaya başladı" dedi.