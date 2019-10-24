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2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB son dakika LGS sınav tarihi belli oldu!

2020 LGS sınav tarihi liselere giriş sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. 2020 LGS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. MEB son dakika açıklamasına göre LGS sınav tarihi belli oldu. Böylelikle LGS ne zaman sorusu yanıt buldu. MEB tarafından düzenlenen sınav iki oturum olarak düzenlenecek. Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. İşte, LGS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 24.10.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 17:07
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2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB son dakika LGS sınav tarihi belli oldu!

LGS ne zaman yapılacak? 2020 LGS sınav tarihi MEB son dakika açıklamasıyla duyuruldu. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren ve liselere giriş için gerekli bir sınav olan 2020 LGS ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. İki oturum olarak yapılacak sınavda soru sayısı, ders dağılımı ve sınav süresinde değişiklik geçtiğimiz yıllara göre yapılmadı. MEB tarafından örnek soru kitapçığı da yayınlandı. Öğrenciler bu soru kitapçığını inceleyerek sınav hakkında daha net bilgi sahibi olabilecek. İşte, 2020 LGS sınav tarihi!

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2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB son dakika LGS sınav tarihi belli oldu!

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre Liselere Geçiş Sınavı LGS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

Edinilen bilgilere göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

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2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB son dakika LGS sınav tarihi belli oldu!

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

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2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB son dakika LGS sınav tarihi belli oldu!

HER AY SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.

Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.

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2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB son dakika LGS sınav tarihi belli oldu!

Sözel alandan 50 sorunun sorulacağı sınavın birinci oturumu, 75 dakika sürecek. Bu soruların dağılımı şöyle: Türkçe 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru.