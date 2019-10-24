2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB son dakika LGS sınav tarihi belli oldu!

LGS ne zaman yapılacak? 2020 LGS sınav tarihi MEB son dakika açıklamasıyla duyuruldu. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren ve liselere giriş için gerekli bir sınav olan 2020 LGS ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. İki oturum olarak yapılacak sınavda soru sayısı, ders dağılımı ve sınav süresinde değişiklik geçtiğimiz yıllara göre yapılmadı. MEB tarafından örnek soru kitapçığı da yayınlandı. Öğrenciler bu soru kitapçığını inceleyerek sınav hakkında daha net bilgi sahibi olabilecek. İşte, 2020 LGS sınav tarihi!