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2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB son dakika LGS sınav tarihi belli oldu!
2020 LGS sınav tarihi liselere giriş sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. 2020 LGS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. MEB son dakika açıklamasına göre LGS sınav tarihi belli oldu. Böylelikle LGS ne zaman sorusu yanıt buldu. MEB tarafından düzenlenen sınav iki oturum olarak düzenlenecek. Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. İşte, LGS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 24.10.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 17:07
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