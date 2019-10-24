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2019 Ekim LGS örnek sorular - LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı… İşte sorular ve cevap anahtarı!

MEB tarafından LGS örnek sorular yayınlandı. LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı ile öğrenciler gelecek yıl yapılacak sınava hazırlanıyor. LGS örnek soru kitapçığı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB'in yayınlandığı LGS örnek sorular ve cevap anahtarına sayfamızdan ulaşabilir ve tüm soruları görebilirsiniz. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. İşte, 2019 Ekim ayı LGS örnek soruları!

Giriş Tarihi: 24.10.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 17:41
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2019 Ekim LGS örnek sorular - LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı… İşte sorular ve cevap anahtarı!

LGS örnek sorular yayımlandı ve öğrenciler LGS örnek soru kitapçığı hakkında araştırma yapmaya başladı. 2019 Ekim ayı LGS örnek sorular duyuruldu. Öğrenciler LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığına ulaşabilir ve sınavda çıkacak sorular hakkında fikir edinebilir. LGS sınavlarına bu yıl daha fazla öğrencinin katılması bekleniyor ve bilgi ölçme açısından soruların bu yıl daha da zor olması bekleniyor. İşte, sayfa sayfa LGS örnek soru kitapçığı!

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2019 Ekim LGS örnek sorular - LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı… İşte sorular ve cevap anahtarı!

HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl sınava hazırlanan öğrencilere yardımcı olabilmek için soru kitapçıkları yayımlamıştı. Dönütlerinin olumlu olması üzerine genel müdürlük, uygulamanın bu yıl da devam edeceğini duyurdu. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

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2019 Ekim LGS örnek sorular - LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı… İşte sorular ve cevap anahtarı!

Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

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2019 Ekim LGS örnek sorular - LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı… İşte sorular ve cevap anahtarı!

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

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2019 Ekim LGS örnek sorular - LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı… İşte sorular ve cevap anahtarı!