BİZE ULAŞIN
2019 Ekim LGS örnek sorular - LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı… İşte sorular ve cevap anahtarı!
MEB tarafından LGS örnek sorular yayınlandı. LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı ile öğrenciler gelecek yıl yapılacak sınava hazırlanıyor. LGS örnek soru kitapçığı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB'in yayınlandığı LGS örnek sorular ve cevap anahtarına sayfamızdan ulaşabilir ve tüm soruları görebilirsiniz. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. İşte, 2019 Ekim ayı LGS örnek soruları!
Giriş Tarihi: 24.10.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 17:41
- 1
- 44
- 2
- 44
- 3
- 44
- 4
- 44
- 5
- 44