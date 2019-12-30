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MasterChef Cemre ilk iş olarak bakın ne yaptı?

Türkiyeyi ekran başına kilitleyen MasterChef 2019 Şampiyonu Cemre Uyanık, şampiyon olduktan hemen sonra yaptığıyla gönüllerin de şampiyonu oldu. MasterChef Cemre, 'Aslında Amerika'dan yarışmaya katılmak için gelmedim' diyerek asıl amacının ne olduğunu da açıkladı. İşte MasterChef Cemre'nin birincilik ödülünü aldıktan sonra ilk yaptığı o örnek hareket...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 23:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 23:55
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MasterChef Cemre ilk iş olarak bakın ne yaptı?

Türkiyeyi ekran başına kilitleyen MasterChef 2019 Şampiyonu Cemre Uyanık, birincilik ödülünden birkaç saat sonra kök hücre bağışı yapmak için özel bir hastaneye geldi. TÜRKÖK'e destek verdiğini söyleyen Cemre Uyanık, 'Aslında Amerika'dan yarışmaya katılmak için değil, kök hücre bağışı yapmak için dönmüştüm' dedi.

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MasterChef Cemre ilk iş olarak bakın ne yaptı?

MasterChef büyük finale adını yazdıran Cemre Uyanık, şampiyonluğunun ardından ismi açıklanmayan bir kahramana umut olmak için soluğu Medipol Mega Üniversite Hastanesinde aldı. Türk Kızılayının kemik iliği ve kök hücre bağışını artırmak için yürüttüğü TÜRKÖKe destek vermek için Medipol Mega Üniversite Hastanesinde kök hücre bağışı yapan Cemre Uyanık, örnek hareketiyle de takdir topladı.

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MasterChef Cemre ilk iş olarak bakın ne yaptı?

NAKİL BEKLEYEN BİR HASTAYLA İLİĞİMİN UYUMLU OLDUĞUNU ÖĞRENDİM

Şampiyonluğunun açıklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden donör olan Cemre Uyanık süreci şöyle anlattı: Türk Kızılayına düzenli olarak kan bağışı yapıyordum. Amerikadayken TÜRKÖKten nakil bekleyen bir hastayla iliğimin uyumlu olduğu haberini aldım

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MasterChef Cemre ilk iş olarak bakın ne yaptı?

Anneme bile haber vermeden donör olmak için Türkiyeye döndüm. Yarışma öncesinde tıbbi prosedürlerin tamamlanması için kan verdim. Birinciliğimin açıklanmasının ardından hastaneye gelerek kök hücre bağışını tamamladım.

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MasterChef Cemre ilk iş olarak bakın ne yaptı?

Kan ve kök hücre bağışına dikkat çekmek istediğini söyleyen Cemre Uyanık, Donör olurken bir gün benim de başıma gelir fikriyle hareket etmedim. İliğimiz bir başkasına can olacaksa neden kök hücre bağışı yapmayalım? Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyor, kan vermeye davet ediyorum dedi.