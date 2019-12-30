MasterChef Cemre ilk iş olarak bakın ne yaptı?

Türkiyeyi ekran başına kilitleyen MasterChef 2019 Şampiyonu Cemre Uyanık, şampiyon olduktan hemen sonra yaptığıyla gönüllerin de şampiyonu oldu. MasterChef Cemre, 'Aslında Amerika'dan yarışmaya katılmak için gelmedim' diyerek asıl amacının ne olduğunu da açıkladı. İşte MasterChef Cemre'nin birincilik ödülünü aldıktan sonra ilk yaptığı o örnek hareket...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 23:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 23:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





