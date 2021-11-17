17 Kasım 2021, Çarşamba
Okul bahçesinde Edis ve Sefo şarkılarıyla coşan öğrencilere sürpriz! MEB yeşil ışık yaktı
Birkaç gün önce Küçükçekmece'deki bir okulda, Edis'in 'Martılar', Sefo'nun 'Bilmem mi?' şarkılarını dinleyip hep bir ağızdan eşlik ederek dans eden ilkokul öğrencileri sosyal medyada viral oldu. Öğrencileri izleyen Sefo ve Edis de minik hayranlarına kayıtsız kalamayıp harekete geçti. MEB'de şarkıcılardan gelen talebe yeşil ışık yaktı!
Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 16:06
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