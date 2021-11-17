Okul bahçesinde Edis ve Sefo şarkılarıyla coşan öğrencilere sürpriz! MEB yeşil ışık yaktı

Birkaç gün önce Küçükçekmece'deki bir okulda, Edis'in 'Martılar', Sefo'nun 'Bilmem mi?' şarkılarını dinleyip hep bir ağızdan eşlik ederek dans eden ilkokul öğrencileri sosyal medyada viral oldu. Öğrencileri izleyen Sefo ve Edis de minik hayranlarına kayıtsız kalamayıp harekete geçti. MEB'de şarkıcılardan gelen talebe yeşil ışık yaktı!