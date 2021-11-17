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Okul bahçesinde Edis ve Sefo şarkılarıyla coşan öğrencilere sürpriz! MEB yeşil ışık yaktı

Birkaç gün önce Küçükçekmece'deki bir okulda, Edis'in 'Martılar', Sefo'nun 'Bilmem mi?' şarkılarını dinleyip hep bir ağızdan eşlik ederek dans eden ilkokul öğrencileri sosyal medyada viral oldu. Öğrencileri izleyen Sefo ve Edis de minik hayranlarına kayıtsız kalamayıp harekete geçti. MEB'de şarkıcılardan gelen talebe yeşil ışık yaktı!

Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 16:06
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Okul bahçesinde Edis ve Sefo şarkılarıyla coşan öğrencilere sürpriz! MEB yeşil ışık yaktı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda Sefo'nun 'Bilmem Mi?' ile Edis'in 'Martılar' isimli şarkılarıyla coşkuyla dans eden öğrencilerin görüntüleri, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Okul bahçesinde Edis ve Sefo şarkılarıyla coşan öğrencilere sürpriz! MEB yeşil ışık yaktı

MİNİKLERİN DANSI TT OLDU
Okuldaki öğrencilerin dans ettikleri anları paylayan Twitter kullanıcısı ise paylaşımına; 'Bizim okulda çocuk olmak böyle güzelleşiyor' notunu düştü ve Sefo'yu etiketledi.

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Okul bahçesinde Edis ve Sefo şarkılarıyla coşan öğrencilere sürpriz! MEB yeşil ışık yaktı

KONSERE MEB'DEN YEŞİL IŞIK

Çok gecikmeden Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer'den pozitif yanıt geldi. Şarkıcı Sefo, bu haberi sosyal medya hesabından "Güzel haber geldi, herkese teşekkürler" notuyla paylaştı.

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Okul bahçesinde Edis ve Sefo şarkılarıyla coşan öğrencilere sürpriz! MEB yeşil ışık yaktı

SİZİ NE ZAMAN AĞIRLAYALIM?

Twitter'dan "Küçükçekmece'deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" sorusunu yönelten Sefo'ya, Küçükçekmece Belediyesi, "Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?" cevabını verdi.

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Okul bahçesinde Edis ve Sefo şarkılarıyla coşan öğrencilere sürpriz! MEB yeşil ışık yaktı

Sefo'nun paylaşımının ardından aynı okulda çalan 'Martılar' şarkısıyla dans eden öğrencilere popçu Edis de kayıtsız kalmadı.