Gördüklerinize inanamayacaksınız! Kulak deliğine kaçan şey hayrete düşürdü! Sosyal medya ikiye bölündü: Gerçek mi, yalan mı?

Kulağınıza bir cismin kaçtığı düşüncesi genellikle rahatsız edici olabilir. Hele ki bir yılanın kulağa kaçması düşüncesi çok daha ürkütücü bir hal alır. Sosyal medyada paylaşılan video birçok tartışmaya neden oldu. Peki bu video gerçek mi, yalan mı?