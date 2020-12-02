Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 2 bin hasta incelendi! İşte koronavirüste ortaya çıkan yeni bulgular 2 bin hasta incelendi! İşte koronavirüste ortaya çıkan yeni bulgular İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Nisan ayında açılan 'Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi'nde önemli veriler alınmaya başlandı. Koronavirüs geçirenler ileride hangi hastalığa yakalanacak? Virüs en çok nerelere hasar veriyor? Hastalıktan sonra çekilen ağrılar neler? Bu gibi soruların yanıt bulduğu merkezde, koronavirüste yeni bir bulgu da tespit edildi. Giriş Tarihi: 02.12.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 14:26
8 ayda 2 binin üzerinde kişinin takibi sonucu ulaşılan verilere göre hastalığı ağır geçirenlerde rastlanan yeni bulgular var. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Burada en çok gözümüze çarpan bulgu, bu hastaların bir kısmında akciğer damarlarında bir pıhtı oluşmasıydı. Yani pıhtı atması değil, pıhtının kendisinin bu damarlar içinde oluşması ki bu da aslında Kovid hastalığının gözlemlediğimiz yeni bir bulgu" dedi. Bunun yanında son zamanlarda tiroid fonksiyonlarıyla alakalı bozukluklar da görmeye başladıklarını dile getiren Tükek, "Özellikle bu izlem merkezine gelen hastaların tiroidlerinin fazla ya da az çalıştığı şeklinde fonksiyon bozuklukları olduğunu gördük. Bu da aslında önemli bir bulgu. Bunu zaten 3'üncü ayda da söylemiştik ama 6'ncı aya geldiğimizde bunun artığını ve artarak devam ettiğini gözlemliyoruz" diye konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR HASTALAR SÜREKLİ TAKİP EDİLİYOR
İstanbul Tıp Fakültesi'nde 28 Nisan'da "Covıd-19 Hastaları İzlem Merkezi" açıldı. Türkiye'de ve dünyada bir ilk olduğu belirtilen merkezde koronavirüsü ağır geçirmiş ve geçirdikten sonra takibe alınması gereken hastalar gün gün izlendi.
Hastalarda, taburcu olduktan sonraki 1, 3, 6, 9 ve 12'nci aylarda meydana gelecek bazı problemleri tespit etmek için kurulan merkez, koronavirüsün bilinmeyen pek çok yanını ve hastalar üzerindeki etkilerini gözler önüne sermek için büyük rol oynadı.
Koronavirüse yakalanan ve atlatan kişilere çeşitli tahlil ve tetkikler yapılarak, hastalarda kalıcı bir hasar oluşup oluşmadığının araştırıldığı merkezde, dünyadaki çalışmalar ışık tutacak yeni bulgular tespit edildi.
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, verileri değerlendirdi.