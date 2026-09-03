2 bin eser tek çatı altında! Elazığ’ın binlerce yıllık hikayesi yeniden hayat buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Modern müzecilik anlayışına göre tasarlanan müzede arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2 bin eser ziyaretçilerle buluşurken, Paleolitik Çağ'dan Osmanlı'ya uzanan arkeolojik miras, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin kültürel birikimi ile Elazığ'ın yaşayan kültürel değerleri bir arada sergileniyor.

Elazığ ve Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyacak Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi düzenlenen törenle hizmete sunuldu. ELAZIĞ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ AÇILDI: BİNLERCE YILLIK TARİH SERGİLENİYOR Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı açılış programında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yer aldı. Açılışta konuşan Bakan Ersoy, Anadolu'nun kadim hafızasında müstesna bir yere sahip olan Elazığ'da tarih, kültür ve medeniyet mirasına yakışır çok kıymetli bir eseri milletin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin şehrin ve Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyan önemli bir kültür hazinesi olacağını belirten Ersoy, müzenin tarihi ve kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere en güçlü şekilde anlatılması bakımından önemli bir görev üstleneceğini ifade etti.

ELAZIĞ'DA MÜZECİLİĞİN GEÇMİŞİ 1965'E UZANIYOR Elazığ'da müzeciliğin kurumsal geçmişinin 1965 yılına kadar uzandığını belirten Bakan Ersoy, ilk müzenin Ferhat Memişoğlu tarafından Harput'taki tarihi Alacalı Mescit'te kurulduğunu söyledi. Müzenin 1970'li yıllarda Keban Barajı Kurtarma Kazılarıyla ortaya çıkarılan çok sayıda kültür varlığının koleksiyona katılmasıyla geliştiğini ve daha sonra yeni hizmet binasına taşındığını aktaran Ersoy, 1982'den 2016'ya kadar hizmet veren bu binanın 2016 yılında Elazığ Emniyet Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında ağır hasar gördüğünü ve ziyaretçi girişlerine kapatıldığını kaydetti.

Bölgede yaşanan depremlerin de dikkate alınmasıyla müzenin yeni, güvenli ve şehrin kültürel kimliğine yakışır bir mekânda yeniden hizmet vermesi yönünde karar aldıklarını belirten Ersoy, Milli Savunma Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 1885 yılında Mülkiye İdadisi ve Sultaniye Mektebi olarak inşa edilen ve sonrasında farklı işlevlerle kullanılan yapının Bakanlığa devredildiğini söyledi.