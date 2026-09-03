Mars’ın derinlikleri alarm mı veriyor? Gizemli sıcaklık farkı dev erimeyi ortaya çıkardı

Mars'ın iç yapısına ilişkin yeni araştırma, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında sanılandan çok daha farklı bir tablo olabileceğini ortaya koydu. Onlarca yıllık verilerin incelendiği çalışmada, Mars'ın kuzey ve güney bölgeleri arasında dikkat çekici bir sıcaklık farkı tespit edildi. Bilim insanları, bu bulgunun gezegenin geçmişi ve iç yapısı hakkında önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor.

Bu veriler, Mars'ın yüzeyinin altında bulunan yapıların özelliklerini anlamak için kullanıldı. Analiz sonucunda özellikle güney yarım kürenin altında dikkat çeken bir sıcaklık farkı belirlendi.

MARS'IN İÇ YAPISI NEDEN KUSURSUZ BİR SİMETRİ GÖSTERMİYOR?

Gezegenlerin iç yapısının tamamen simetrik olduğu düşüncesi, yeni bulgularla yeniden tartışmaya açıldı. Araştırmanın başyazarı Dr. Alexander Berne, yer çekimi verilerinin gezegenlerin iç yapısını üç boyutlu olarak haritalandırmaya imkan verdiğini belirtti. Berne'e göre bu veriler, gezegenlerin iç kısmının her zaman küresel bir simetri göstermediğine dair önemli bir tablo ortaya koyuyor.

Araştırmacılar için bu durum yalnızca Mars'ın sıcaklığını açıklayan bir ayrıntı değil. İç yapıdaki farklılıklar, gezegenin nasıl oluştuğu ve milyarlarca yıl boyunca nasıl değiştiği konusunda da ipuçları taşıyor.