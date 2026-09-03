Mars’ın derinlikleri alarm mı veriyor? Gizemli sıcaklık farkı dev erimeyi ortaya çıkardı
Mars'ın güney yarım küresinin derinliklerinde kuzeye göre 200 ila 400 derece daha yüksek sıcaklık olduğu belirlendi. Yeni analiz, gezegenin iç kısmının kısmen erimiş olabileceğine işaret ederken Mars'ın manyetik alanı, sismik hareketleri ve geçmişteki su varlığına dair ipuçları sundu.
Mars'ın iç yapısına ilişkin yeni araştırma, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında sanılandan çok daha farklı bir tablo olabileceğini ortaya koydu. Onlarca yıllık verilerin incelendiği çalışmada, Mars'ın kuzey ve güney bölgeleri arasında dikkat çekici bir sıcaklık farkı tespit edildi. Bilim insanları, bu bulgunun gezegenin geçmişi ve iç yapısı hakkında önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor.
MARS'IN DERİNLİKLERİNDEN GELEN ŞAŞIRTICI SONUÇ
ABD'de Arizona Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) öncülüğünde yürütülen araştırmada, Mars'ın iç yapısına ilişkin uzun yıllara yayılan veriler yeniden ele alındı. Uluslararası araştırma ekibi, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter görevlerinden elde edilen onlarca yıllık yer çekimi verilerini inceledi.
Bu veriler, Mars'ın yüzeyinin altında bulunan yapıların özelliklerini anlamak için kullanıldı. Analiz sonucunda özellikle güney yarım kürenin altında dikkat çeken bir sıcaklık farkı belirlendi.
ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN BULGULARI
MARS'IN İÇ YAPISI NEDEN KUSURSUZ BİR SİMETRİ GÖSTERMİYOR?
Gezegenlerin iç yapısının tamamen simetrik olduğu düşüncesi, yeni bulgularla yeniden tartışmaya açıldı. Araştırmanın başyazarı Dr. Alexander Berne, yer çekimi verilerinin gezegenlerin iç yapısını üç boyutlu olarak haritalandırmaya imkan verdiğini belirtti. Berne'e göre bu veriler, gezegenlerin iç kısmının her zaman küresel bir simetri göstermediğine dair önemli bir tablo ortaya koyuyor.
Araştırmacılar için bu durum yalnızca Mars'ın sıcaklığını açıklayan bir ayrıntı değil. İç yapıdaki farklılıklar, gezegenin nasıl oluştuğu ve milyarlarca yıl boyunca nasıl değiştiği konusunda da ipuçları taşıyor.
GÜNEY YARIM KÜRE NEDEN DAHA SICAK?
Araştırmanın ardından en çok merak edilen konulardan biri, Mars'ın iki yarım küresi arasında bu kadar büyük bir sıcaklık farkının nasıl ortaya çıktığı. Bilim insanları şu aşamada iki önemli ihtimal üzerinde duruyor:
Araştırmacılar, sıcaklık farkının kesin nedeninin henüz ortaya konmadığını belirtiyor. Bu nedenle Mars'ın güneyindeki sıcak bölgenin geçmişi, yeni çalışmaların konusu olmaya devam edecek.