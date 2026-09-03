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Mars’ın derinlikleri alarm mı veriyor? Gizemli sıcaklık farkı dev erimeyi ortaya çıkardı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mars'ın güney yarım küresinin derinliklerinde kuzeye göre 200 ila 400 derece daha yüksek sıcaklık olduğu belirlendi. Yeni analiz, gezegenin iç kısmının kısmen erimiş olabileceğine işaret ederken Mars'ın manyetik alanı, sismik hareketleri ve geçmişteki su varlığına dair ipuçları sundu.

Mars’ın derinlikleri alarm mı veriyor? Gizemli sıcaklık farkı dev erimeyi ortaya çıkardı 1

Mars'ın iç yapısına ilişkin yeni araştırma, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında sanılandan çok daha farklı bir tablo olabileceğini ortaya koydu. Onlarca yıllık verilerin incelendiği çalışmada, Mars'ın kuzey ve güney bölgeleri arasında dikkat çekici bir sıcaklık farkı tespit edildi. Bilim insanları, bu bulgunun gezegenin geçmişi ve iç yapısı hakkında önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor.

Mars’ın derinlikleri alarm mı veriyor? Gizemli sıcaklık farkı dev erimeyi ortaya çıkardı 2

MARS'IN DERİNLİKLERİNDEN GELEN ŞAŞIRTICI SONUÇ

ABD'de Arizona Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) öncülüğünde yürütülen araştırmada, Mars'ın iç yapısına ilişkin uzun yıllara yayılan veriler yeniden ele alındı. Uluslararası araştırma ekibi, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter görevlerinden elde edilen onlarca yıllık yer çekimi verilerini inceledi.

Bu veriler, Mars'ın yüzeyinin altında bulunan yapıların özelliklerini anlamak için kullanıldı. Analiz sonucunda özellikle güney yarım kürenin altında dikkat çeken bir sıcaklık farkı belirlendi.

Mars’ın derinlikleri alarm mı veriyor? Gizemli sıcaklık farkı dev erimeyi ortaya çıkardı 3

ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN BULGULARI

Bulgular
Araştırmadaki sonuç
Güney-kuzey sıcaklık farkı
200-400 santigrat derece
Daha sıcak bölge
Mars'ın güney yarım küresinin altındaki manto
Olası sonuç
Kısmen erimiş iç yapı
Kullanılan veriler
Onlarca yıllık yer çekimi ölçümleri
İncelenen görevler
Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter
Olası bağlantılar
Manyetik alan farklılıkları ve sismik hareketler
Mars’ın derinlikleri alarm mı veriyor? Gizemli sıcaklık farkı dev erimeyi ortaya çıkardı 4

MARS'IN İÇ YAPISI NEDEN KUSURSUZ BİR SİMETRİ GÖSTERMİYOR?

Gezegenlerin iç yapısının tamamen simetrik olduğu düşüncesi, yeni bulgularla yeniden tartışmaya açıldı. Araştırmanın başyazarı Dr. Alexander Berne, yer çekimi verilerinin gezegenlerin iç yapısını üç boyutlu olarak haritalandırmaya imkan verdiğini belirtti. Berne'e göre bu veriler, gezegenlerin iç kısmının her zaman küresel bir simetri göstermediğine dair önemli bir tablo ortaya koyuyor.

Araştırmacılar için bu durum yalnızca Mars'ın sıcaklığını açıklayan bir ayrıntı değil. İç yapıdaki farklılıklar, gezegenin nasıl oluştuğu ve milyarlarca yıl boyunca nasıl değiştiği konusunda da ipuçları taşıyor.

Mars’ın derinlikleri alarm mı veriyor? Gizemli sıcaklık farkı dev erimeyi ortaya çıkardı 5

GÜNEY YARIM KÜRE NEDEN DAHA SICAK?

Araştırmanın ardından en çok merak edilen konulardan biri, Mars'ın iki yarım küresi arasında bu kadar büyük bir sıcaklık farkının nasıl ortaya çıktığı. Bilim insanları şu aşamada iki önemli ihtimal üzerinde duruyor:

Büyük bir gök taşı çarpması
Mars'ın geçmişinde gerçekleşmiş büyük bir çarpışma, gezegenin iç yapısında kalıcı bir değişiklik oluşturmuş olabilir.
Isının jeolojik yapılar tarafından hapsedilmesi
Kalın jeolojik katmanlar, Mars'ın derinliklerindeki ısının dışarı çıkmasını engellemiş olabilir.

Araştırmacılar, sıcaklık farkının kesin nedeninin henüz ortaya konmadığını belirtiyor. Bu nedenle Mars'ın güneyindeki sıcak bölgenin geçmişi, yeni çalışmaların konusu olmaya devam edecek.

Mars’ın derinlikleri alarm mı veriyor? Gizemli sıcaklık farkı dev erimeyi ortaya çıkardı 6

MANYETİK ALAN FARKLILIKLARI DA AÇIKLANABİLİR

Yeni bulguların Mars'ın manyetik alanıyla da bağlantısı bulunabilir. Araştırmacılar, gezegenin güneyinde gözlenen yoğun manyetik alan farklılıklarının bu yeni iç yapı modeliyle daha iyi açıklanabileceğini değerlendiriyor.

Mars'ın bugün Dünya'daki gibi güçlü ve küresel bir manyetik alanı bulunmuyor. Buna rağmen gezegenin bazı bölgelerinde geçmişte oluşmuş manyetik alanın izleri tespit edilmiş durumda.

Güney yarım kürenin altında belirlenen sıcaklık farkı, bu manyetik farklılıkların neden bazı bölgelerde daha belirgin olduğunu anlamak için yeni bir araştırma zemini oluşturuyor.

Mars’ın derinlikleri alarm mı veriyor? Gizemli sıcaklık farkı dev erimeyi ortaya çıkardı 7

INSIGHT'IN SİSMİN VERİLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Araştırmacılar, yeni sıcaklık bulgularının NASA'nın InSight aracı tarafından kaydedilen sismik dalga hareketleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekiyor. InSight'ın Mars'ın iç yapısını anlamak amacıyla topladığı sismik veriler, gezegenin kabuğu ve daha derin katmanları hakkında önemli bilgiler sağlamıştı.

Yeni araştırmada ortaya çıkan sıcaklık farkı, bu sismik hareketlerin değerlendirilmesine farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Mars'ın derinliklerindeki sıcaklık ve yapı farklılıkları, sismik dalgaların gezegen içinde ilerleme biçimini etkileyebilir.

Mars’ın derinlikleri alarm mı veriyor? Gizemli sıcaklık farkı dev erimeyi ortaya çıkardı 8

MARS'IN GEÇMİŞİNDEKİ SUYUN İZLERİ DERİNLERDE OLABİLİR Mİ?

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de Mars'ın geçmişteki su tarihine ilişkin olası bağlantı. Çalışmanın ortak yazarlarından Caltech araştırmacısı Amirhossein Bagheri, kuzey ve güney arasındaki sıcaklık dengesizliğinin Mars'ın geçmişteki hidrolojik yapısı ve yüzeyde bulunduğu düşünülen sıvı suyun evrimi hakkında önemli ipuçları taşıyabileceğini belirtti.

Mars'ın geçmişte yüzeyinde sıvı su bulunduğuna ilişkin çok sayıda jeolojik işaret bulunuyor. Ancak bu suyun zaman içinde nasıl kaybolduğu ve Mars'ın nasıl soğuyup kuruduğu hala tam olarak çözülebilmiş değil.

Gezegenin derinliklerindeki sıcaklık dağılımının anlaşılması, bu soruların yanıtlanmasına katkı sağlayabilir.

Mars’ın derinlikleri alarm mı veriyor? Gizemli sıcaklık farkı dev erimeyi ortaya çıkardı 9

MARS'IN DERİNLİKLERİ SANILANDAN DAHA HAREKETLİ OLABİLİR

Yeni çalışma, Mars'ın yüzeyinin altında hala karmaşık süreçlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Güney yarım kürenin altında kuzeye göre 200 ila 400 derece daha sıcak bir bölgenin bulunması, gezegenin iç yapısının düşünülenden daha asimetrik olduğunu ortaya koyuyor.

Kısmen erimiş olabileceği değerlendirilen bu yapı, Mars'ın geçmişteki jeolojik hareketlerinden manyetik alan farklılıklarına kadar pek çok konunun yeniden incelenmesine neden olabilir.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların Mars'ın oluşumu ve evriminin daha iyi anlaşılması için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Gezegenin derinliklerindeki bu sıcaklık farkının kaynağı ve boyutu ise gelecekte yapılacak araştırmalarla daha net ortaya çıkacak.

Mars’ın derinlikleri alarm mı veriyor? Gizemli sıcaklık farkı dev erimeyi ortaya çıkardı 10

"GEZEGENLERİN İÇ YAPISI KUSURSUZ BİR SİMETRİYE SAHİP DEĞİL"

Araştırmanın başyazarı Dr. Alexander Berne, elde edilen bulguların gezegenlerin iç yapısına ilişkin mevcut kabulleri yeniden düşündürdüğünü belirtti. Berne, yer çekimi verileri sayesinde gezegenlerin üç boyutlu iç yapı haritalarının çıkarılabildiğini söyledi.

Berne, "Bilim insanları gezegenlerin iç yapılarının genellikle küresel bir simetriye sahip olduğunu varsayar ancak bunun her zaman doğru olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Araştırmacıya göre gezegenlerin iç dinamiklerinin anlaşılması, onların nasıl oluştuğuna ve zaman içinde nasıl değiştiğine dair önemli bilgiler sunuyor.

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