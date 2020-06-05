BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin cuma günü indirimlerinde en çok dikkat çeken ürünler arasında kadın-erkek plaj terlikleri dikkat çekiyor. Öte yandan süpürge, çocuk valizi, otomatik sıvı sabunluk, tek kişilik ve çift kişilik pike gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin cuma indirimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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