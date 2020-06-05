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Haberler Galeri BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin cuma günü indirimlerinde en çok dikkat çeken ürünler arasında kadın-erkek plaj terlikleri dikkat çekiyor. Öte yandan süpürge, çocuk valizi, otomatik sıvı sabunluk, tek kişilik ve çift kişilik pike gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin cuma indirimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 09:44
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BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri GALERİ DEVAM EDİYOR

BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerde bu hafta hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyordu. Katalogda birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Elektronik ürünlerden tekstil ürünlerine, züccaciye ürünlerinden oyuncak çeşitleine birçok ürün satışa çıktı. BİM marketlerin cuma günü indirimlerini sayfamızda derledik. BİM'de hangi ürünlerin olacağına buradan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

• 1920x1080 full HD
• Usb girişi video ve resim oynatabilme

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BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

Philips
Süpürge FC9330

• Güçlü emiş gücü sunan 900 W motor
• Power Cyclone 5 teknolojisi ile daha yüksek düzeyde toz toplama

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BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

Abs Valiz Çocuk

• %100 ABS ham maddeden üretilmiştir
• Çift kademe dayanıklı çek çek sistemi

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BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

Otomatik Sıvı Sabunluk

• Kapasite: 330 ml
• Otomatik sensör sistemi