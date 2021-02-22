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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye'nin gurur projesinden nefes kesen görüntüler 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye'nin gurur projesinden nefes kesen görüntüler Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ekonomik ve stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olan köprünün geçen ay tamamlanan 'kedi yolu'ndaki ışıklandırmalar geceyi aydınlatarak estetik bir görünüm sağlıyor. Giriş Tarihi: 22.02.2021 15:17
Simgelerin köprüsü olan ve yüzyılın projesi olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gece görünümü drone ile havadan görüntülendi. Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan köprünün 'kedi yolu'ndaki ışıklandırmalar, ekonomik ve stratejik öneminin yanı sıra boğazın da çehresini değiştirdi. Havanın kararmasıyla birlikte ışıl ışıl olan 1915 Çanakkale Köprüsü, seyrine doyum olmaz bir manzara sunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki bölümden oluşan ve işçilerin çalışma platformu olarak kullanacağı 'kedi yolu' tamamlandı. 4 ayda tamamlanan 'kedi yolu' ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerindeki çalışmaları daha da hızlanacak ve kısa bir süre sonra da tabliye montaj çalışmalarına başlanacak.
'Kedi yolu'nun tamamlanmasının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatları ile askı halatlarının montajı yapılacak. Daha sonra mega büyük tabliye blokları, yüzer ve kaldırma vinç yardımlarıyla askı halatlarına bağlanarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.
TARİHİ İPEK YOLU'NUN YENİDEN CANLANDIRMASI HEDEFLENİYOR 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanması hedefleniyor. Proje, tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" kapsamında, Türkiye'nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' girişiminin bir parçası olarak, Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacak.
Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olma özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bitmesiyle de Avrupa'dan Türkiye'nin güneybatısına, kesintisiz erişim sağlanmış olacak.