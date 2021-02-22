1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Türkiye'nin gurur projesinden nefes kesen görüntüler

Simgelerin köprüsü olan ve yüzyılın projesi olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gece görünümü drone ile havadan görüntülendi. Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan köprünün 'kedi yolu'ndaki ışıklandırmalar, ekonomik ve stratejik öneminin yanı sıra boğazın da çehresini değiştirdi. Havanın kararmasıyla birlikte ışıl ışıl olan 1915 Çanakkale Köprüsü, seyrine doyum olmaz bir manzara sunuyor.

