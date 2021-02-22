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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bear Grylls hayranlarını nasıl kandırdı? Görenleri şaşırtan gerçek Bear Grylls hayranlarını nasıl kandırdı? Görenleri şaşırtan gerçek
Bear Grylls son zamanlarda çektiği videolar ile hayranlarını böyle kandırmış!
'İnanılmaz Kurtuluş' programı ile adından söz ettiren "cesur çocuk" Bear Grylls, son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Peki her şey gerçek mi? Bear Grylls, öyle zor koşullarda hayatta kalmayı başarıyor, öyle canlılarla besleniyor ki izleyenler şaşıp kalıyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? Giriş Tarihi: 22.02.2021 14:53
Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bear Grylls… İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.
Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.
Çöllerin derinliklerine ya da Alplerin zirvesine zorlu yolculuklar yapıyor. Azgın sularla savaşıyor.
Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.