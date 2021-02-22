Bear Grylls hayranlarını nasıl kandırdı? Görenleri şaşırtan gerçek

Bear Grylls son zamanlarda çektiği videolar ile hayranlarını böyle kandırmış! 'İnanılmaz Kurtuluş' programı ile adından söz ettiren "cesur çocuk" Bear Grylls, son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Peki her şey gerçek mi? Bear Grylls, öyle zor koşullarda hayatta kalmayı başarıyor, öyle canlılarla besleniyor ki izleyenler şaşıp kalıyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor?