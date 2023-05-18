19 MAYIS RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI 2023 | En güzel, anlamlı, kısa, öz, coşkulu Gençlik ve Spor Bayramı kutlama sözleri
19 Mayıs tüm Türkiye'de coşkuyla karşılandı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sevdikleriyle kutlamak ve paylaşmak isteyenler ise arama motorlarında en güzel, anlamlı ve resimli kutlama mesajlarını araştırıyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz birbirinden güzel, anlamlı mesaj ve sözler...
Giriş Tarihi: 18.05.2023
22:58 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
09:55
19 Mayıs kısa, uzun, coşkulu mesajları ahaber.com.tr'de. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaya hazırlananlar arama motorlarında günün anlam ve önemine dair mesaj ve sözleri araştırmaya başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bandırma Gemisi ile Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a gidişinin yıldönümüne özel resimli kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları...
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EN GÜZEL VE RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Tüm olumsuzluklara rağmen Atatürk ve arkadaşları önderliğinde tüm halkımızca verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Gençlerimize emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak Gençlerimizin en başta gelen görevidir.
Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.
Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve bugün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gündür.
Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.
Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.