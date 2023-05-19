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Haberler Galeri Sabuncuoğlu Şerefeddin tüm sırlarını bu kitaba yazdı! Soğuk algınlığı tedavisinde 7 asırlık reçete! Bir damlası bile...

Sabuncuoğlu Şerefeddin tüm sırlarını bu kitaba yazdı! Soğuk algınlığı tedavisinde 7 asırlık reçete! Bir damlası bile...

Sabuncuoğlu Şerefeddin'e ait "Akarabiddin" adlı kitapta yer alan ve geçmişi 7 asır önceye dayanan şurup ne öksürük ne ağrı bırakıyor. Bahar ayının gelişi, bir ısınan bir soğuyan havalar hasta olmayı kolaylaştırdı. Grip ve soğuk algınlığı vakaları artarken bağışıklıklarını güçlendirmek isteyenler ve hastalıklarına şifa arayanlar doğal tedavi yöntemlerini araştırmaya başladı. Bir damlası bile...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:21
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Sabuncuoğlu Şerefeddin tüm sırlarını bu kitaba yazdı! Soğuk algınlığı tedavisinde 7 asırlık reçete! Bir damlası bile...

Bahar nezlesi ile başı belada olanlara 7 asırlık şurup tarifi geldi. Sabuncuoğlu Şerefeddin'e ait "Akarabiddin" adlı kitapta yer alan bu doğal tarif adeta şifa dağıtıyor. Osmanlı döneminde hekimlik yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin tüm sırlarını kitabına yazdı. İşte 7 asırlık şurubun tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sabuncuoğlu Şerefeddin tüm sırlarını bu kitaba yazdı! Soğuk algınlığı tedavisinde 7 asırlık reçete! Bir damlası bile...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aktarlık yapan Adnan Yıldırım, ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin'e ait "Akarabiddin" adlı kitapta yer alan ve geçmişi 7 asır önceye dayanan soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan şurubun tarifini yeniden hazırlayarak müşterilerine sunuyor.

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Sabuncuoğlu Şerefeddin tüm sırlarını bu kitaba yazdı! Soğuk algınlığı tedavisinde 7 asırlık reçete! Bir damlası bile...

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altı kuşaktır bitkisel ürünler ve aktarlıkla uğraşan bir ailenin ferdi olduğunu, işini daha bilimsel yapabilmek için ABD'de bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesinde Bitki Bilimiyle Tedavi Yöntemleri Programı'nda yüksek lisans yaptığını söyledi.

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Sabuncuoğlu Şerefeddin tüm sırlarını bu kitaba yazdı! Soğuk algınlığı tedavisinde 7 asırlık reçete! Bir damlası bile...

Anadolu'da geçmişten günümüze şifalı bitkilerle tedavi yöntemleri üzerine araştırmalar gerçekleştirdiğini anlatan Yıldırım, soğuk algınlığıyla ilgili 7 asırlık tarifi, ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin'in "Akarabiddin" adlı kitabına aldığını, kendisinin de bu kitaptan yararlanarak hazırladığını anlattı.

Şuruba, "Şurubu Hümayun" adının verildiğini belirten Yıldırım, karışımda çeşitli baharatlar kullanıldığını, şurubu müşterilerinin de çok beğendiğin ifade etti.

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Sabuncuoğlu Şerefeddin tüm sırlarını bu kitaba yazdı! Soğuk algınlığı tedavisinde 7 asırlık reçete! Bir damlası bile...

"Şurubun tarifi 7 asır öncesine dayanıyor"

Şurubun orijinal tarifine ulaşmak için, Osmanlı döneminde 1402-1468 yıllarında Amasya'da hekimlik yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in, Amasya Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki "Akarabiddin" kitabına başvurduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde hastaların tedavi edildiği bimarhanede görev yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin Amasya'ya gelen kervan sahipleri ve yöre insanları için soğuk algınlığı ve benzer solunum yolu hastalıklarının tedavisinde 'Şurubu Hümayun' isimli şurubu kullanıyormuş. Akarabiddin kitabında nereden baksak 7 asırlık bir tariften bahsediyoruz."