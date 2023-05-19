Sabuncuoğlu Şerefeddin tüm sırlarını bu kitaba yazdı! Soğuk algınlığı tedavisinde 7 asırlık reçete! Bir damlası bile...

Sabuncuoğlu Şerefeddin'e ait "Akarabiddin" adlı kitapta yer alan ve geçmişi 7 asır önceye dayanan şurup ne öksürük ne ağrı bırakıyor. Bahar ayının gelişi, bir ısınan bir soğuyan havalar hasta olmayı kolaylaştırdı. Grip ve soğuk algınlığı vakaları artarken bağışıklıklarını güçlendirmek isteyenler ve hastalıklarına şifa arayanlar doğal tedavi yöntemlerini araştırmaya başladı. Bir damlası bile...