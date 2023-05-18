19 Mayıs 2023, Cuma
19 Mayıs 1, 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık ŞİİRLERİ 2023 | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili kısa, uzun, epik şiirler...
19 Mayıs ile ilgili 1, 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık şiir aratılmaları hızlandı. Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl gençlerin başarılarını ve katkılarını vurgulamak amacıyla kutlanır. Bu şanlı ve kutlu günle ilgili coşkulu, epik ve anlamlı şiirler paylaşarak kutlamak isteyenler arama motorlarında araştırmalara başladı. İşte Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:31
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