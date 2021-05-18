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Haberler Galeri 19 Mayıs mesajları: En güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

19 Mayıs mesajları: En güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

19 Mayıs mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. Koronavirüs gölgesinde kutlanacak 19 Mayıs ile ilgili sosyal medyadan mesaj paylaşımları yapılıyor. Ahaber.com.tr olarak sizler için en güzel, yeni, kısa ve öz 19 Mayıs mesajlarını sayfamızda derledik. İşte resimli ve en güzel 19 Mayıs mesajları...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 19:16 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 19:16
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19 Mayıs mesajları: En güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

19 Mayıs kutlama mesajları burada! Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü! Bu kahramanlık gününün anlam ve önemini anlatan en güzel mesajlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bandırma Gemisi ile Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a gidişinin 102. yılı coşku ile kutlanacak. İşte en güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları...

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19 Mayıs mesajları: En güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

EN GÜZEL VE RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs 1919, "yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir" düşmüş bir halkın vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kurmaya giriştiği gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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19 Mayıs mesajları: En güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Tüm olumsuzluklara rağmen Atatürk ve arkadaşları önderliğinde tüm halkımızca verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Gençlerimize emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak Gençlerimizin en başta gelen görevidir.

Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.

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19 Mayıs mesajları: En güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve bugün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gündür.

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19 Mayıs mesajları: En güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.

Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.