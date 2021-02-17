18 Şubat bugün kandil mi, ne kandili? Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Regaib, kelime olarak ''bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" anlamına gelir. Regaip Kandili ise Recep ayı içerisinde idrak edilen ve İslam âlemi için en mühim günlerden birisidir. Bu önemli geceyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler yine dualar ve ibadetler edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kandil günleri takvimi açıklandı. İşte, 18 Şubat bugün kandil mi, ne kandili? Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak?