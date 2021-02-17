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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 18 Şubat bugün kandil mi, ne kandili? Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 18 Şubat bugün kandil mi, ne kandili? Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak?
18 Şubat bugün kandil mi, ne kandili? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kandil günleri takvimi yayınlandı. Regaip Kandili ne zaman sorusunun yanıtı böylelikle yanıt bulmuştu. Müslüman âlemi için en mühim günlerden birisi olan ve üç aylar içerisinde idrak edilen Regaib Kandili 18 Şubat'ta idrak edilecek. İşte, 18 Şubat bugün kandil mi, ne kandili? Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak?
Giriş Tarihi: 17.02.2021 22:01 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 22:01
18 Şubat bugün kandil mi, ne kandili? Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Regaib, kelime olarak ''bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" anlamına gelir. Regaip Kandili ise Recep ayı içerisinde idrak edilen ve İslam âlemi için en mühim günlerden birisidir. Bu önemli geceyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler yine dualar ve ibadetler edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kandil günleri takvimi açıklandı. İşte, 18 Şubat bugün kandil mi, ne kandili? Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?
Müslüman âlemi üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Regaib Kandili için ise geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 kandil günleri takvimine göre, Recep ayı içerisinde idrak edilen bu önemli gecenin hangi güne denk geldiği belli oldu.
Kandil tarihleri şöyle;
KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ AÇIKLANDI
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre 2021 kandil günleri de belli oldu. 2021 yılında idrak edilecek olan kandil günleri şöyle;
Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar
REGAİB KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?
Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli,
Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli,
Kaza ve nafile namazları kılınmalı,
Tefekkürde bulunulmalı,
Geçmişin muhasebesi yapılmalı
REGAİP KANDİLİ ZİKİR VE TESPİH
Furkan Suresi 8. Ayetinde 'Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile teşbih et' Ayet-i Kerime'de de buyurduğu gibi Allah'ın bolca zikredilmesi çok sevaptır. Gece gündüz Allah'a anarak geçirmek hem nefsin terbiye edilmesi hem de daha çok Allah'a yönelmek açısından kıymetli bir ibadettir. Kelime-i Tevhid 'la ilahe illallah', Elhamdülillah, Sübhanallah, zikirleri Regaip gecesi bol bol okunmalıdır. Ne kadar çok okunursa o kadar çok sevap kazanılır.