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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Regaip Kandili faziletleri nelerdir? Regaip Kandili çekilecek tesbihler.... Regaip Kandili faziletleri nelerdir? Regaip Kandili çekilecek tesbihler....
Regaip Kandili faziletleri nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, 'Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.' buyurmuştur. İşte, Regaip Kandili faziletleri nelerdir? Regaip Kandili çekilecek tesbihler....
Giriş Tarihi: 17.02.2021 22:26 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 22:26
Regaip Kandili faziletleri nelerdir? Regaip Kandili çekilecek tesbihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar yılın ilk kandilini heyecanla beklerken, yapılması gereken ibadetleri sorgulamayı unutmuyor. Regaip Kandili 2021 yılında 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. İşte rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetleri ahaber.com.tr olarak haberimizde derledik. İşte, Regaip Kandili faziletleri nelerdir? Regaip Kandili çekilecek tesbihler....
GALERİ DEVAM EDİYOR REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.
Kur'an-ı Kerim okunmalı
Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
Allah rızası için namaz kılmalı
Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli
Dargın ve küskünleri barıştırmalı
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı
Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli